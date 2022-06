Baustellen-Digitalisierung leicht gemacht

Bautagebuch, Checklisten und Formulare

Digitale Formulare und Checklisten helfen, Ihren Arbeitsalltag lückenlos zu dokumentieren. Dabei gilt ebenso wie bei der Personal- und Projektzeiterfassung von Echtzeit Zeitmanagement auch hier: mobil von unterwegs, von einfach bis anspruchsvoll und individuell zugeschnitten auf Ihren jeweiligen Anwendungsfall und Ihre jeweilige Branche.

Digitale Formulare und Checklisten

Mit den vTIM Formularen vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag auf der Baustelle und für die nachgelagerte Verwaltung im Büro. Denn für die Bauleitung gilt es, auch in umfangreichen Projekten die Übersicht zu behalten und zeitaufwendige Doppelerfassungen und fehleranfällige Übertragungen von Papier zu Computer zu minimieren. Die sofortige Verfügbarkeit der erfassten Daten ermöglicht Ihnen ein aktives Controlling und eine optimierte Planung während der laufenden Projekte und Projektphasen.

Die Stammdaten, wie z.B. die Mitarbeiternamen und Projektadressen werden zentral in der TIM-Time is Money Software verwaltet und stehen in den Formularen der vTIM App zur Verfügung. Die Eingabeformulare für die mobilen Geräte wie Smartphone und Tablet bestehen aus Eingabefeldern für Text, Werte, Zeit und Datum. Auswahllisten, Check- und Radio-Elementen können mit Berechnungen hinterlegt werden.

In Verbindung mit der Unterschriftenverwaltung können die Formulare direkt gegengezeichnet werden, was z.B. bei Lieferscheinen oder Abnahmeprotokollen sinnvoll ist, um Prozesse abzukürzen.

Mit dem Modul „Fotoverwaltung“ können Fotos aus der vTIM Erfassung in Formulare eingebunden werden.

Die so erstellten Formulare werden dann im PDF-Format z.B. dem Kunden per Email zugesendet sowie in den jeweiligen Projektakten digital gespeichert und sichern eine saubere Dokumentation und Nachverfolgbarkeit auch im Streitfall.

Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und orientieren sich an Ihren individuellen Anforderungen und Workflows:

– Checklisten für Arbeitsvorbereitungen

– Checklisten für Ausführungen und Abnahmen

– Checklisten zur Qualitätssicherung

– Formulare zur Baustellendokumentation

– Schadensdokumentationen

– Lieferscheine

– Bautagebuch

– Urlaubsanträge etc.

Die in Düsseldorf ansässige Echtzeit Zeitmanagement GmbH ist seit fast 20 Jahren klassisch im Bereich der elektronischen Personal- und Projektzeiterfassung tätig. Ziel war es von Beginn an, die Arbeitsabläufe so kosteneffizient und zeitsparend wie möglich zu strukturieren. Das heißt: weg von der umständlichen handschriftlichen Erfassung von Arbeitszeiten, von ungenauen Aufzeichnungen, fehlerhafter Übertragung von Zeitdaten in die Lohnabrechnung und mühevoller händischer Errechnung von Zuschlägen, Auslösen und Spesen.

Dieser Philosophie wurden auch mit den neuesten Entwicklungen Rechnung getragen. Der modulare Aufbau der Software ermöglicht die Auswahl und Kombination der für den jeweiligen Kundenanwendungsfall relevanten Funktionen. Neben der Erfassung der Mitarbeiterzeiten können der Verbrauch von Material oder Artikeln ermittelt sowie Einsatzzeiten von Maschinen erfasst werden. Notizen (z. B. Wetterlage), Textbausteine und vor Ort erstellte Fotos werden den jeweiligen Projekten zugeordnet. Und das Einbinden von Formularen und Checklisten ermöglich auf der Baustelle vollständig papierlos zu arbeiten.

So gelingt die Digitalisierung von Baustellen ganz einfach.

