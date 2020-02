Baustoffkonzern bereit für die digitale Revolution

Neue Online Plattformen für Wienerberger

Düsseldorf, 12.02.2020

Traditional meets digital: Die Wienerberger AG wird in der eher traditionellen Baustoffbranche zum Vorreiter der digitalen Transformation und hat dafür mit der internationalen Digitalagentur ecx.io, Teil der IBM iX Agenturfamilie, den idealen Partner gefunden. Mit Onlineshops für die Submarken General Shale in Nordamerika sowie Semmelrock in der Slowakei und Ungarn, neuen Websites für mehr als 30 Länder sowie der neuen Corporate Website wurden zahlreiche erfolgreiche Projekte zusammen umgesetzt und gelauncht.

Zentrale Plattform für alle Business Units

Der Produzent für Baustoff- und Infrastrukturlösungen verfolgt die Zielsetzung sich auf die digitale Zukunft vorzubereiten und seine Produkte online anzubieten und so den Kundenkreis zu erweitern. Die Fullservice Agentur ecx.io konnte Wienerberger gemeinsam mit IBM als strategischer Partner von sich überzeugen und hat in einem Zeitraum von nur sieben Monaten den ersten Online-Shop für die 100-prozentige Wienerberger-Tochter General Shale realisiert. Das ehrgeizige Projekt sieht vor, die Plattform soweit auszubauen, dass darüber alle Geschäftseinheiten von Wienerberger agieren können. Denn auch Kunststoffrohre, Flächenbefestigungen und andere Produkte gehören zu den erfolgreichen Geschäftseinheiten des Konzerns. Der Shop wird auf einer SAP CX-Instanz auf einer gemeinsam genutzten Infrastruktur gehostet. Diese ist mit dem bereits zentralisierten ERP-System verbunden und kann skaliert werden. Basierend auf dem Webshop, der bereits für die Tochtermarke General Shale realisiert wurde, wird an weiteren Rollouts gearbeitet. So es wurden inzwischen auch Onlineshops für Semmelrock in Ungarn und der Slowakei umgesetzt. Am Rollout weiterer neuer Shops wird zudem weiterhin gearbeitet.

Digitale Plattform ermöglicht innovative Prozesse

Die Koordination des Stakeholder-Managements mit den dazugehörigen Online-Marketingaktivitäten der in weltweit 30 Ländern agierenden Wienerberger AG ist eine komplexe Aufgabe. Gemeinsam mit ecx.io wurde daher eine zentrale Plattform geschaffen, über die das unternehmensweite DAM- und Content-Management-System abgewickelt werden können. Die Plattform ist als zentralisiertes Support- und Betriebsmodell angedacht und soll es Redakteuren ermöglichen, digitale Assets länderübergreifend zu nutzen.

„Mit der neuen digitalen Plattform rücken wir näher an unsere Kunden heran, inspirieren sie, arbeiten zusammen und schaffen gemeinsam Innovationen. Die Plattform bietet Möglichkeiten für innovative und zukunftsorientierte Prozesse und Dienstleistungen, erschließt neue Geschäftsfelder und verändert unser Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, zeigt sich Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger AG, begeistert.

