Bavaria Finanz Service: Ist Bavaria Finanz seriös?

Wer einen Kredit beantragen möchte, kommt normalerweise um eine vorherige Prüfung durch die Schufa nicht herum. Diese kann allerdings zum Problem werden, wenn man aus welchen Gründen auch immer, als nicht kreditwürdig eingestuft wird. Ob diese Einstufung gerechtfertigt ist, oder nicht, spielt dabei oft keine Rolle – der Eintrag macht es einem in der Regel nahezu unmöglich, einen Kredit bei einer Bank zu bekommen. Bavaria Finanz Service e.K. hat dieses Problem erkannt und bietet den Kunden deshalb die Möglichkeit auf Online-Kredite, bei denen komplett auf eine Benachrichtigung der Schufa verzichtet wird. Aber ist dieses Angebot seriös?

Verzeichnis:

– Das Konzept von Bavaria-Finanz-Service

– Wie die schufafreien Kredite funktionieren

– Kunden berichten über ihre Bavaria Finanz Erfahrungen

– Was Bavaria Finanz sonst noch anbietet

DAS KONZEPT VON BAVARIA-FINANZ-SERVICE

Bavaria Finanz Service ist seit über 15 Jahren ein Anbieter für Kredite ohne Schufa Auskunft. Das bedeutet, dass hier selbst dann noch eine Kreditvergabe möglich ist, wenn herkömmliche Banken die Kredite aufgrund eines negativen Schufa-Eintrags ablehnen. Das Konzept hat sich aus der Bavaria Finanz Erfahrung heraus etabliert, dass negative Schufa-Einträge oft zu Unrecht vorgenommen werden und Menschen ein Kredit verwehrt wird, die durchaus in der Lage wären, diesen abzubezahlen. Bavaria Finanz Service möchte es diesen Menschen möglich machen, ihre Träume und Ziele trotzdem in die Tat umsetzen zu können.

WIE DIE SCHUFAFREIEN KREDITE FUNKTIONIEREN

Bei Bavaria Finanz Service ist es grundsätzlich möglich, Kreditsummen zwischen 3500 Euro und 7500 Euro ohne vorherige Schufa-Auskunft zu erhalten. Dabei arbeitet das Unternehmen schon seit Jahren mit einer Bank in Lichtenstein zusammen, die auf die Kreditvergabe von Krediten ohne Schufa an deutsche Staatsbürger spezialisiert ist. Alles, was der Kunde tun muss, ist online einen Kreditantrag zu stellen und dabei die erforderlichen Unterlagen wie eine Kopie seines Personalausweises, aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Original sowie Kontoauszüge mit den passenden Lohneingangsbelägen vorzulegen.

KUNDEN BERICHTEN ÜBER IHRE BAVARIA FINANZ ERFAHRUNGEN

Wenn Kunden über ihre Bavaria Finanz Erfahrungen berichten, sind die Stimmen in der Regel ausgesprochen positiv. Die Kreditvergabe erfolgt, sofern man seine Unterlagen vollständig einreicht, sehr schnell und unkompliziert, was von vielen hoch geschätzt wird. Darüber hinaus wird die Schufa auch im Nachhinein nicht über die Kreditvergabe informiert und die Kunden haben unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Möglichkeit, mehrere Kredite über Bavaria Finanz Service zu bekommen.

WAS BAVARIA FINANZ SONST NOCH ANBIETET

Neben Krediten ohne Schufa Auskunft hat Bavaria Finanz auch noch andere Angebote parat, die die Kunden aus einer finanziellen Misere befreien können. So bieten die geschulten Mitarbeiter zum Beispiel auch die Möglichkeit einer sogenannten Finanzsanierung an. Hierunter versteht man eine Methode, bei der ein professionelles Team Schulden oder Ratenzahlungen verringert und eine einheitliche Rate erzielt, die für den Schuldner bezahlbar ist. Die Finanzsanierung von Bavaria Finanz Service ist unter Umständen sogar mit einem Kredit ohne Schufa kombinierbar, was es den Kunden zusätzlich ermöglicht, befreiter durchs Leben zu gehen.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

