Bavaria Finanz Service: Schnelle und einfache Online-Kredite

Bavaria Finanz Service bietet schnelle und einfache Online Kredite ohne Schufa-Auskunft an

Bavaria Finanz Service weiß: Die Schufa kann für manch einen schon mal ein ganz schönes Problem werden. Gerade wenn Bonitätsprobleme, wie zum Beispiel Vorschulden, bestehen, ist es mitunter unmöglich einen Kredit gewährleistet zu bekommen. Bavaria Finanz ist ein Online-Kreditanbieter, der in solchen Fällen als Retter in der Not fungiert. Hier haben die Kunden die Möglichkeit, schnelle Kredite auch ohne Schufa-Auskunft gewährt zu bekommen. Durch die über 15 Jahre lange Erfahrung der Mitarbeiter trägt außerdem dazu bei, dass die Kredite stets zu Gunsten der Kunden ausfallen – mit Zinsen, die so gering wie möglich gehalten werden.

– Kredit ohne Schufa – geht das überhaupt?

– Wie bekommt man einen Kredit ohne Schufa?

– Welche Vorteile bietet ein Schufa-freier Kredit?

– Sind Schufa-freie Kredite überhaupt legal?

– Welche Angebote kann man bei Bavaria Finanz Service noch wahrnehmen?

– Warum lohnt sich eine Finanzsanierung?

– Wann sollte man über eine Finanzsanierung nachdenken?

– Wie beantragt man eine Finanzsanierung?

– Was versteht man unter einer Umschuldung?

KREDIT OHNE SCHUFA – GEHT DAS ÜBERHAUPT?

Wie die Experten von Bavaria Finanz Service erklären, ist ein Kredit ohne Schufa durchaus möglich. Das Unternehmen arbeitet hier mit Spezialbanken zusammen, deren Konzept es vorsieht, von einer Schufa-Auskunft als Bonitätskriterium abzusehen. Dadurch haben auch die Kunden mit einem schlechten Schufa-Eintrag Chancen auf einen Kredit von 3500 bis 7500 Euro. Auch auf eine nachträgliche Schufa-Eintragung wird bei Bavaria Finanz verzichtet, da die Kreditanfragen hier so diskret wie möglich behandelt werden.

WIE BEKOMMT MAN EINEN KREDIT OHNE SCHUFA?

Einen Kredit ohne Schufa zu bekommen ist bei Bavaria Finanz ganz einfach. Zunächst muss der Kunde einen Onlinekreditantrag stellen, anschließend erfolgt die Prüfung und dann die Auszahlung. Da auf eine Schufa-Auskunft verzichtet wird, dauert der gesamte Vorgang in der Regel nur wenige Tage. Alles, was Bavaria Finanz Service von den Kreditnehmern benötigt, sind Standardunterlagen wie eine Personalausweiskope, Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Original, sowie der dazu passende Kontoauszug mit dem entsprechenden Lohneingang.

WELCHE VORTEILE BIETET EIN SCHUFA-FREIER KREDIT?

Der größte Vorteil liegt darin, dass die Schufa nicht über die Kreditvergabe informiert wird und dadurch die Kreditlinie der eigenen Hausbank nicht gehemmt wird. Der Schufa-freie Kredit kann somit für alles genutzt werden, was das Herz des Kunden begehrt – egal, ob Hobby, Auto oder Urlaub. Laut Bavaria Finanz Service gibt ein Schufa-freier Kredit den Kunden also eine finanzielle Freiheit, die mit keinem anderen Kredit vergleichbar ist. Bei Bedarf kann die Summe sogar an ein Wunschkonto ausgezahlt werden, sodass außer dem Kunden niemand von der Kreditanfrage erfährt.

SIND SCHUFA-FREIE KREDITE ÜBERHAUPT LEGAL?

Für einen Außenstehenden hört sich das Angebot des Bavaria Finanz fast zu schön an, um wahr zu sein. Doch die Umgehung der Schufa ist tatsächlich nicht nur möglich, sondern auch völlig legal. Die Zahlungsfähigkeit des Kunden wird schließlich trotzdem überprüft, nur eben anhand von Aspekten wie der Einkommenssituation, Arbeitsplatzsicherheit oder ähnlichem.

WELCHE ANGEBOTE KANN MAN BEI BAVARIA FINANZ SERVICE NOCH WAHRNEHMEN?

Neben der Möglichkeit auf Schufa-freie Online-Kredite bietet Bavaria Finanz auch Hilfe in den Bereichen Finanzsanierung und Umschuldung an. Eine Finanzsanierung bezeichnet gezielte Maßnahmen professioneller Experten, mit denen es gelingt, die Geldprobleme der Kunden wieder ins Reine zu bringen. Ein geschultes Finanzsanierungsteam stellt hierfür sämtliche bestehenden Schuldverpflichtungen und Raten zusammen und tritt anschließend mit den Gläubigern in Verbindung, um die finanzielle Situation zu verbessern und die Ratenzahlungen zu verringern.

WARUM LOHNT SICH EINE FINANZSANIERUNG?

Im Idealfall werden bei der Finanzsanierung am Ende sämtliche Schulden zu einer einheitlichen Rate zusammengefasst. Der Schuldner muss also nur diesen einen zusammenfassenden Betrag an die Finanzsanierungsgesellschaft bezahlen, die die Rate dann an die Gläubiger aufteilt. Auch bei der Finanzsanierung achtet Bavaria Finanz auf äußerste Diskretion. Wenn die Sanierung gelingt, können eine Privatinsolvenz und eine Eintragung beim Insolvenzgericht vermieden werden, ebenso wie Vermerke bei der Schufa oder sonstigen öffentlichen Datenbanken. Darüber hinaus bleibt die Geschäftsfähigkeit erhalten und der Kunde gewinnt den Überblick über seine monatlichen Belastungen zurück.

WANN SOLLTE MAN ÜBER EINE FINANZSANIERUNG NACHDENKEN?

Bavaria Finanz Erfahrungen zeigen, dass sich Finanzsanierungen spätestens dann nicht mehr vermeiden lassen, wenn ein Gerichtsvollzieher auf den Plan tritt und eine Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gefordert wird. Allerdings ist es ratsam, schon vor diesem gravierenden Schritt darüber nachzudenken, ob einem eine Finanzsanierung nicht aus der Misere heraushelfen kann. Dass man seine Schulden nicht im Blick behält, ist nämlich keine Schande, sondern passiert häufiger als man es sich vielleicht vorstellen kann. So kann eine Arbeitslosigkeit ebenso zu einer finanziell kritischen Situation führen wie vielversprechende Finanzierungsangebote in Kaufhäusern, die einen über das eigentliche Verhältnis hinaus leben lassen.

WIE BEANTRAGT MAN EINE FINANZSANIERUNG?

Auch der Antrag auf eine Finanzsanierung findet bei Bavaria Finanz überwiegend online statt. So muss zunächst ein Formular ausgefüllt und verschickt werden, bevor das geschulte Finanzsanierungsteam die Schuldsituation genau untersucht. Anschließend bekommt der Kunde einen Finanzsanierungs-Vermittlungsauftrag, den er unterzeichnen muss. Eine Finanzsanierung bei Bavaria Finanz Service ist zwar nicht kostenfrei, allerdings sind die Gebühren je nach Höhe der Finanzsanierungssumme gestaffelt.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

Pressekontakt

Bavaria Finanz Service e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

bavaria-finanz@clickonmedia-mail.de

https://www.bavariafinanz.com/

