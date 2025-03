BAVARIA Fire Fighting Solutions und DMSB kooperieren für mehr Sicherheit im Motorsport

Waldmünchen / Frankfurt, 28.03.2025 – Im Motorsport ist Sicherheit unverzichtbar. BAVARIA Fire Fighting Solutions, einer der führenden Anbieter für Brandschutzlösungen, und der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB), der Dachverband des Motorsports in Deutschland, starten eine strategische Kooperation. Gemeinsames Ziel ist es, neue Maßstäbe im Bereich Sicherheit und Brandschutz auf und neben der Rennstrecke zu setzen.

Innovative Sicherheitslösungen für den Motorsport

Im Motorsport zählt jede Sekunde – sowohl auf der Strecke als auch in der Gefahrenprävention. Die Partnerschaft zwischen BAVARIA und dem DMSB verfolgt genau dieses Ziel: die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Sicherheitslösungen, die Fahrer, Sportwarte und Veranstalter umfassend schützen.

BAVARIA bringt als offizieller Partner des DMSB modernste Brandschutztechnologie in den Motorsport und unterstützt mit spezialisierten Schulungen für den Ernstfall. Im Rahmen der Partnerschaft kommen nicht nur innovative Feuerlöschsysteme zum Einsatz, sondern auch praxisorientierte Trainings für Fahrer, Sportwarte und Teammitglieder. Darüber hinaus wird BAVARIA bei offiziellen DMSB-Veranstaltungen präsent sein, um mit Expertise und modernsten Technologien einen aktiven Beitrag zur Unfall- und Brandvermeidung zu leisten.

Motorsport und Brandschutz – zwei Welten, eine Mission

Die Kooperation zwischen dem deutschen Motorsport-Dachverband und BAVARIA ist mehr als eine Partnerschaft – sie setzt ein klares Signal für die Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards im Motorsport. Durch die enge Kooperation zwischen dem DMSB und BAVARIA entstehen innovative Konzepte und neue Technologien, die langfristig dazu beitragen, Risiken zu minimieren und den Brandschutz auf und neben der Rennstrecke auf ein neues Niveau zu heben.

Seit über einem Jahrhundert steht BAVARIA an Ihrer Seite, wenn es um Sicherheit und Brandschutz geht. Von Beginn an haben wir ein Ziel: die Welt sicherer zu machen – für Sie und Ihre Liebsten. Innovation ist für uns kein leeres Versprechen, sondern der Schlüssel zu hochwertigen Produkten, die Ihnen helfen, Ihr Zuhause und die Menschen, die Sie lieben, zu schützen. Unsere Feuerlöscher sind keine gewöhnlichen Produkte – sie sind Qualität – Made by BAVARIA, die Sie fühlen können. Von der Entwicklung bis zur Herstellung legen wir Wert auf höchste Standards und haben den Anspruch, Ihnen in jeder Situation eine verlässliche Lösung zu bieten. Wir hören zu, verstehen Ihre Bedürfnisse und arbeiten ständig daran, noch besseren Schutz zu ermöglichen. Ein BAVARIA Feuerlöscher ist nicht nur ein Feuerlöscher – er ist ein Stück Sicherheit.

Firmenkontakt

BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Stefanie Aumeier

Regensburger Str. 16

93449 Waldmünchen

09972-940137



https://www.bavariafirefighting.com/Deutsch/

Pressekontakt

neusite GmbH

Franziska Biermann

Kapellenplatz 14

52457 Aldenhoven

02464-9749504

9749504



https://www.neusite.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.