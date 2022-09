BBC erneut zum Top-Arbeitgeber Mittelstand ausgezeichnet

Bereits das 2. Jahr in Folge holte sich die BBC Treuhand- und Steuerberatungs-gesellschaft AG mit Sitz in München auch 2022 von der Wirtschaftszeitschrift Focus Business die Auszeichnung zum Top-Arbeitgeber Mittelstand.

Dabei werden Unternehmen in Deutschland prämiert, bei denen, „sich die Beschäftigten besonders wohl fühlen.“ so das Wirtschaftsblatt. Alles dreht sich „um echtes Team-Play. Unabhängig, ob im Sport, der Politik oder in Unternehmen – ein gut funktionierendes Team ist in jeder Organisation die Keimzelle des Erfolgs.“

„Gerade im digitalen Zeitalter, gerade während der Corona-Krise ist Teamgeist und ein Zusammengehörigkeitsgefühl das A & O für Unternehmenserfolg.“ unterstreicht Dr. h.c. Beata Baroth, BBC-Vorstand. „Deshalb haben wir während der Home-Office-Periode jeden Tag mit einem gemeinsamen Update begonnen. Dabei kam erstaunlich viel Menschliches rüber. Auch der Humor half über schwierige Momente hinweg. Alles das stärkt das gegenseitige Vertrauen.“

Incentive- und Bonussystem sind fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Auf Teamspirit legt BBC schon seit der Gründung vor 25 Jahren besonderen Wert. Um diesen zu fördern stehen wöchentliche Kick-Off Meetings zwecks Motivations- und Leistungsoptimierung auf der Agenda. Mehrfach im Jahr führt das Unternehmen Betriebsausflüge durch. Ganz oben jedoch stehen teamfördernde Sportaktivitäten. So hat BBC eine eigene Fußball- und Beachvolleyballmannschaft. Daran können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig teilnehmen. Diese Angebote, so Baroth, würden begeistert genutzt.

Das Rund-um-Wohlfühlen im BBC-Team fängt mit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung an. Sie ermöglicht Familie, Freizeit und Beruf harmonisch in Einklang zu bringen. Dazu kommt regelmäßige, kostenlose Weiterbildung. So bleibt jeder Mitarbeitende immer auf dem Laufenden. „Ich gehe jeden Morgen gerne ins Büro.“, so ein Mitarbeiterkommentar „Für mich ist es ausschlaggebend, dass bei der BBC das Arbeitsklima bzw. die Arbeitsatmosphäre stimmt. Denn nur dann kann ich mit Freude viel leisten.“

Die BBC Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft AG, mit Sitz in München, wurde 1996 von Beata Baroth gegründet. Sie ist eine der führenden Steuerberaterkanzleien mit unterschiedlichen Spezialgebieten, schwerpunktmäßig im internationalen Steuerrecht, in der Immobilienbesteuerung, Gemeinnützige Organisation und insbesondere der Besteuerung der Hotellerie & Gastronomie. Zahlreiche nationale und internationale Partner, u.a. Invest in Bavaria (DEU), Conference of European Rabbis, European Academy of Sciences and Arts (AUT), Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. (CYP), Teaha Management Consulting (ROU) unterstützen BBC, für jeden Kunden die beste Lösung zu finden. Ende August 2022 hatte das Unternehmen rund 30 Beschäftigte.

