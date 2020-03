BBZ Verlagsgesellschaft Plattformen für mehr Sichtbarkeit

Die BBZ-Verlagsgesellschaft bietet ein umfassendes Netzwerk an branchenspezifischen und regionalen Internetportalen an. In Deutschland und Europa ermöglicht der erfahrene Anbieter kleinen und mittelständischen Unternehmen und Betrieben einen professionellen Webauftritt und effektive Internet-Werbung. Spezielle Services für Anwälte, Steuerberater und Handwerker runden das Angebot ab. Über die Plattformen der Online Verlagsgesellschaft aus Kleve vergrößern Firmen und Kanzleien ihre Sichtbarkeit im World Wide Web und in Sozialen Medien. Flexible Leistungspakete, überschaubare monatliche Kosten und frei wählbare Vertragslaufzeiten erlauben jedem Unternehmen, gleich welcher Branche und Größe, im Netz präsent und sichtbar zu sein.

Standardeinträge stellt der Portalanbieter kostenfrei bereit. Mit Komfortpaketen, Premium-Angeboten und VIP-Einträgen nutzen Kunden eine Vielzahl von zusätzlichen Diensten rund um ihr Online Business. Die Experten der BBZ stehen je nach gebuchter Leistung nicht nur beratend zur Verfügung. Sie optimieren Firmenvorstellungen mit den richtigen Suchbegriffen und Keywords. Sie übernehmen das Eintragen bei Suchmaschinen und bauen Social Media Seiten auf. Sie übernehmen die technische Anpassung, damit Portaleinträge auf allen Endgeräten vom Smartphone bis zum PC gut aussehen. Die BBZ Marketing-Teams gestalten darüber hinaus Firmenlogos und ansprechende Präsentationen für Unternehmen. Für Interessenten stehen mehrere Plattformen zur Auswahl.

Das Serviceangebot der BBZ Netzwerke umfasst das Erstellen informativer Firmeneinträge, die sich regional optimieren lassen, sowie die kontinuierliche Pflege der Webpräsenz. Auf Branchenportal24 unterstützt sie Gewerbe, Selbstständige und Freelancer bei ihren Online-Aktivitäten und der heute bedeutsamen Suchmaschinen-Optimierung. Die erste und am breitesten angelegte Plattform der Verlagsgesellschaft bündelt Angebote von Anbietern und Dienstleistern in einem Webauftritt. Deren Produkte und Services macht sie damit nicht nur Interessenten zugänglich, sondern gleichzeitig für Google & Co. attraktiv. Bei “Branchenblitz” bietet die BBZ Ihren Kunden individuell gestaltbare Microsites zur Präsentation ihres Betriebes oder Geschäftes online. Speziell für die Dienstleistungsbranche stellt das Unternehmen aus Kleve die Webseite TeamBusiness24 zur Verfügung. Die Plattform ist spezialisiert auf Firmen, Praxen, Kanzleien und Studios aus den Bereichen Gesundheit, Kosmetik, Gastronomie, Kfz-Gewerbe, Hotels, häusliche Dienstleistungen, Vermietung, Verleih, Recht und Steuern.

Für Anwälte und Steuerberater hält die Gesellschaft dezidierte Portale bereit. Auf Anwaltsportal24 stellen Kanzleien ihre Beratungskompetenz lokal, national und international vor. Premium-Pakete gestatten das Optimieren der Einträge für regionale Suchen, um Mandanten vor Ort auf die Rechtsberatung und Fachgebiete aufmerksam zu machen. Das gleiche gilt exklusiv für die Steuerberatung im Steuerberaterportal24. Kanzleien lassen sich nach ihren Spezialgebieten durchsuchen, wie Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer sowie Erbschaftsteuer. Um sich aktuellen und potentiellen Mandanten vorzustellen, hinterlegen Anwälte und Steuerberater Bilder, Öffnungszeiten und Kontaktformulare. Mit Pressemitteilungen unterstreichen sie ihre Kompetenz und machen Mandaten auf Änderungen in der Steuergesetzgebung und im Recht aufmerksam. Integrierte Stellenanzeigen erleichtern die Suche nach qualifiziertem Personal online. In ähnlicher Form und mit vergleichbarer Angebotspalette bringt das Handwerkerportal24 Dachdecker, Installateure, Maurer, Maler, Schreiner und handwerkliche Fachleute aller Art mit Kunden zusammen.

Für regional Werbetreibende betreibt die BBZ-Verlagsgesellschaft lokale Werbeportale in zahlreichen Städten von Berlin und Bochum über Hannover und Rostock bis nach Stuttgart und Schwerin. Die lokalen Branchenbücher zur Internet-Werbung und Webseiten-Erstellung bauen ein Netzwerk für Unternehmer auf, um gezielt Kundschaft vor Ort anzusprechen. Kunden suchen in den Kategorien Steuern & Recht, Ärzte, Hotels und Gastronomie, Dienstleistungen, KFZ-Service, Friseur & Beauty sowie Taxiunternehmen.

Die BBZ-Verlagsgesellschaft übernimmt für kleine und mittelgroße Organisation die Pflege des Webauftritts und die Suchmaschinen-Optimierung. Diese sind im Zeitalter der Digitalisierung unerlässlich, aber für Laien mit hohem Aufwand verbunden. Geschäftsleute, Handwerker und Freiberufler fokussieren sich auf ihre Kernkompetenzen und überlassen die fachmännische Pflege ihrer Internetpräsenz den Experten der BBZ.

Für Anwälte steigt die Bedeutung einer Internetpräsenz ebenso wie für alle anderen Firmen. Hier haben Kanzleien die Möglichkeit, ihre Dienstleistung einem lokalen, nationalen und internationalen Publikum vorzustellen. Über das Anwaltsportal24 unterstützen wir Kanzleien bei der Präsentation Ihres Leistungsspektrums im World Wide Web.

