BDVT-Event: Impulse Unternehmertum – u.a. Positionierung als Berater

Am 8. November veranstaltet der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) ein Online-Event, bei dem selbstständige Berater Impulse zum Lösen der Herausforderungen erhalten, vor denen sie als Unternehmer stehen.

Im Rahmen dieses Zoom-Events wird auch der Autor des Bildungs- und Beratungsmarketingklassikers „Die Katze im Sack verkaufen…“ Bernhard Kuntz – erstmals nach über einem Dutzend Jahren – einen öffentlichen Vortrag halten und zwar zum Thema „Positionierung & Personal Branding: Selbstzweck oder Basis für eine effektive Marktbearbeitung?“.

Vortrag: Positionierung in einem diffusen, atomisierten Markt

In ihm geht der Inhaber der Marketing-Agentur Die PRofilBerater, Darmstadt, unter anderem auf folgendes Paradoxon ein: Heute stehen den Beratern, Coaches, Trainern so viele Tools wie noch nie zum Vermarkten ihrer Person bzw. Organisation und deren Leistungen zur Verfügung. Zugleich agiert das Gros von ihnen, so sein Eindruck, jedoch „so konzept- und hilflos wie noch nie“, wenn es darum geht,

-die Aufmerksamkeit der Zielkunden zu gewinnen und

-diese zur Kaufentscheidung zu führen.

Eine Ursache hierfür ist nach seiner Auffassung „außer, dass der von Kleinanbietern geprägte Beratungsmarkt immer diffuser und atomisierter wird“: Viele Berater, Trainer, Coaches haben nie sauber analysiert und definiert

-„Wofür stehe ich inhaltlich als Anbieter?“ und

-„Wer sind meine Zielkunden?“

Und schon gar nicht haben sie sich ausreichend mit den Folgefragen befasst:

-„Wie informieren sich meine Zielkunden bei Bedarf über potenzielle Unterstützer/Problemlösungen?“

-„Wie laufen bei ihnen Kaufentscheidungsprozesse ab?“ Und:

-„Wie sollte mein Marketing- und Vertriebssystem folglich „gestrickt“ sein, damit es potenzielle Kunden Schritt für Schritt zur gewünschten Kaufentscheidung führt?“

Deshalb setzen bei ihrem Marketing oft auf die falschen Tools bzw. sie nutzen diese nicht so, dass ihre Zielkunden letztlich sagen: „Ja, das will ich haben“.

Positionierung: das Fundament für eine effektive Marktbearbeitung

Das Beantworten obiger Fragen ist laut Kuntz im digitalen Zeitalter für Berater gleich welcher Couleur – speziell solche, die im B2B-Bereich tätig sind – jedoch wichtiger denn je, um

-eine effektive Marketing- und Vertriebsstrategie zu entwerfen und

-bei der Marktbearbeitung auf die richtigen Tools zu setzen.

Dabei erachtet er eine klare Positionierung jedoch nur als das Fundament bzw. eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Selbstvermarktung. Danach beginnt für ihn erst die eigentliche Arbeit: „Denn was nutzt einem Berater die beste Positionierung, wenn diese niemand kennt?“

Zwei weitere Referenten bei dem BDVT-Event

Außer dem Berater für Berater werden den Teilnehmern bei dem Online-Event des BDVT noch zwei weitere Referenten Impulse für ihre Selbstständigkeit geben. Von 9.00 bis 10.30 Uhr referiert der Steuerberater Clemens Helf, Köln, über das Thema „Kein Angst vor dem Finanzamt: Handlungsempfehlungen für Trainer und Coaches“. Um 11 Uhr folgt dann der Vortrag von Bernhard Kuntz – wie alle Vorträge mit anschließender Diskussion. Nach der Mittagspause, ab 14 Uhr referiert schließlich die Marketingberaterin Alina Ebeling, Seelze, über das Thema „5 Best-Practices im LinkedIn-Marketing“.

Die Teilnahme an dem BDVT-Event ist kostenfrei

Die Teilnahme an dem Online-Event des BDVT ist kostenfrei. Anmelden können sich Interessierte auf der BDVT-Webseite ( https://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/termine/BDVT-Akademie-Impulse-Unternehmertum-1.php ).

