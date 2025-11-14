BDVT zeichnet trainerklub.com mit dem Europäischen Trainingspreis in Gold aus

Der Berufsverband bescheinigt der Weiterbildungs- und Erfahrungsaustauschplattform, dass sie „den Nerv der Zeit trifft, vorausschauend KI mitdenkt und interne Trainer wirksam bei ihrer Arbeit unterstützt“.

Der Weiterbildungsplattform trainerklub.com wurde der Europäische Trainingspreis in Gold 2025 in der Kategorie Tools für Trainings & Co des Berufsverbands für Training, Beratung und Coaching (BDVT) verliehen. Mit dem renommierten Award zeichnet der BDVT jährlich „herausragende Konzepte in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung aus, die über den Alltag hinauswirken und neue Maßstäbe in Training, Beratung und Coaching setzen“. Der Preis wird in den vier Kategorien „Classic Training“, „Pure Online-Training“, „Methoden für Trainings & Co“ sowie „Tools für Trainings & Co“ verliehen.

Eine „zukunftsorientierte“ und „praxistaugliche“ Weiterbildungsplattform

Die Auszeichnung wurde den beiden Plattform-Betreibern Sabine Prohaska und Harald Karrer, beide Wien, während einer Festveranstaltung im Rahmen der Messe Zukunft Personal in München überreicht, bei der auch alle Finalisten ihre Projekte dem Fachpublikum präsentierten. Mit dem Trainingspreis in Gold in der Kategorie „Tools für Training & Co“ wurde der Trainerklub, dessen Slogan „Vernetzen. Weiterbilden. Wirksam trainieren“ lautet, der BDVT-Jury zufolge unter anderem prämiert, weil „dieses Tool eine wichtige Lücke schließt: Unternehmensinterne Fachexpert:innen werden dabei unterstützt, ihr Wissen wirkungsvoll weiterzugeben“. Außer der Wissensvermittlung diene die „zukunftsorientierte Onlineplattform“ dem Schaffen einer „Community, die synchrones und asynchrones Lernen vereint, um die didaktische Kompetenz zu fördern“. Aufgrund der bereitgestellten Lern- und Bildungsangebote sei dieses Tool zudem „äußerst praxistauglich“, zumal bei deren Nutzung „erfahrene Trainer:innen als Sparringspartner zur Verfügung stehen“.

Die digitale Plattform trainerklub.com wurde von ihren Gründern – nach einer intensiven Testphase – im April 2025 offiziell freigeschaltet mit dem erklärten Ziel, sie solle sich „zu einer zentralen Anlaufstelle für Weiterbildung und Erfahrungsaustausch für alle in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätigen Personen sowie Informationsquelle für sie über praxisnahe, zukunftsweise Lern- und Entwicklungstools entwickeln“.

Der TrainerKlub hilft Weiterbildnern, „up-to-date“ zu bleiben

Die Idee, eine solche Plattform aufzubauen, hatten deren Betreiber Sabine Prohaska, Inhaberin des Beratungsunternehmens Prohaska Seminar Consult, und Harald Karrer, ein Experte für das Beraten, Coachen und Lehren mit Visuals, beide Wien, Ende 2023, als das Unternehmen OpenAi den Bot ChatGPT zur allgemeinen Nutzung freischaltete. Bei der Beschäftigung mit ihm wurde den beiden Lehr- und Lern-Experten schnell klar: Durch die verstärkte KI-Nutzung in Unternehmen wird sich auch die betriebliche Aus- und Weiterbildungslandschaft fundamental wandeln; und zwar so rasant, dass es den Akteuren in ihr zunehmend schwerfällt, sich beruflich up-to-date zu halten – „auch weil gefühlt täglich für den Learning-Bereich potenziell interessante neue KI-gestützte Tools im Markt lanciert werden“. Deshalb begannen Sabine Prohaska und Harald Karrer mit einem Expertenteam die technische Infrastruktur des Trainerklub zu entwickeln, dessen offizieller Start im April 2025 erfolgte.

Auf der Plattform finden die User bzw. Klub-Mitglieder zahlreiche Learning-Nuggets in Form von Videos, Podcasts, Handouts usw. zu neuen Ansätzen und Strategien in der Aus- und Weiterbildung sowie Tools, die ihnen helfen, ihre Arbeit effektiver zu gestalten. Zudem finden auf ihr jede Woche neue, von Experten moderierte Live-Online-Learning-Sessions zu solchen aus- und weiterbildungsrelevanten Themen wie „Neurodidaktik“, „Hybride Lernkonzepte schmieden“, und „Lernprozesse mit KI-Tools steuern“ statt. Diese werden aufgezeichnet und stehen anschließend auch online zur Verfügung. Zudem können die trainerKlub-Mitglieder auf der Plattform eine KI-Compliance-Schulung zur Zertifizierung nach AI Act absolvieren und für sich KI-gestützt individualisierte Lernpfade entwickeln und realisieren. Wann, wie und worin die Klub-Mitglieder sich weiterbilden, entscheiden diese selbst – aufgrund ihres Bedarfs und Terminkalenders.

Die Plattform fördert den Erfahrungsaustausch zwischen Weiterbildnern

Die Plattform Trainerklub dient mit ihrer Chat-Funktion auch dem Erfahrungsaustausch zwischen sowie der Kommunikation und Vernetzung mit anderen Klub-Mitgliedern. Ihr zentraler Baustein sind jedoch die dort gespeicherten digitalen Inhalte und Formate, die dem Lernen und Kompetenzausbau dienen. Dabei wird den Klub-Mitgliedern, die in ihre Weiterbildung investierte Zeit automatisch bestätigt, sodass sie diese zum Beispiel auch als Nachweis für ihre Rezertifizierung als „ISO geprüfte:r Fachtrainer:in“ nutzen können.

Urteil der BDVT-Jury: TrainerKlub unterstützt Trainer „wirksam“

Aufgrund all dieser Funktionen gelangte die BDVT-Fachjury zum Schluss, der Trainerklub sei „ein Tool, das den Nerv der Zeit trifft, vorausschauend KI mitdenkt und interne Trainer:innen wirksam unterstützt“. Deshalb entschied sie ihn mit dem Europäischen Trainingspreis in Gold 2025 auszuzeichnen. „Die Auszeichnung zeigt uns“, sagt Sabine Prohaska stolz, „dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet“. „Sie bestärkt uns zudem, den trainerKlub weiterzuentwickeln – etwa durch KI-gestützte Lernpfade“, ergänzt Harald Karrer.

Nähere Infos über den Trainerklub finden interessierte Personen und Organisationen auf der Webseite www.trainerklub.com . Sie können aber auch unmittelbar dessen Betreibergesellschaft ARGE Trainerklub kontaktieren (E-Mail: office@trainerklub.com: Tel.: +43 681 103 81 901).

Der ARGE trainerKlub, Wien, ist eine gemeinsame Unternehmung von Sabine Prohaska, Inhaberin des Trainings- und Ausbildungsinstituts Seminar Consult Prohaska, Wien, sowie Harald Karrer, dem Inhaber der Unternehmensberatung Hanami Consulting, Wien, einem Experten für das Beraten, Coachen und Lehren mit Visuals. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Online-Plattform trainerKlub, die der Weiterbildung und dem Erfahrungsaustausch zwischen allen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätigen Personen dient und sie über zukunftsweisende Lern- und Lehrtools und -methoden informiert.

