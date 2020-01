„Be smart – connect your Access“: Wanzl und PCS auf der Light + Building

Der Messeauftritt der Experten für sichere Zutrittssysteme steht im Zeichen ganzheitlicher Konnektivität

Smarter Zutritt im Gebäude der Zukunft – Wanzl Access Solutions zeigt sich vom 8. bis 13. März 2020 auf der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik gemeinsam mit seinem Partner PCS als ganzheitlicher Lösungsanbieter für die Vernetzung von Gebäude und Eingangssystem. Am Stand B30 in Halle 9.1 können sich die Besucher von der zukunftsweisenden Zusammenarbeit überzeugen: Die Zutrittsschleuse Galaxy Gate von Wanzl ermöglicht durch die Verknüpfung mit dem System INTUS PS von PCS eine Authentifizierung mittels Handvenenscan.

„Be smart – connect your access“ ist daher der Messeleitsatz von Wanzl. Als Servicepartner für innovative Gesamtlösungen gewährleistet Wanzl für Neukunden ein umfassendes Serviceportfolio: Von der Projektberatung über die Umsetzung bis hin zur weiteren Betreuung wird die Vernetzung der Zutrittsanlage mit dem Gebäude an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst. Die softwareseitige Integration von Sicherheitssystemen und Eingangsanlagen in die Gebäudetechnik sorgt für mehr Sicherheit, Effizienz und Ressourcenoptimierung. Nutzer schätzen den Bedienkomfort, Betreiber profitieren von der Vereinheitlichung des Monitorings und der Möglichkeit zur Datenauswertung. Neben dem Galaxy Gate präsentiert Wanzl auf der Light + Building zwei weitere Produkthighlights, die einen smarten Zutritt mit Gebäudekonnektivität möglich machen: den Sonderzugang Galaxyport und den Kassenautomaten V21. Alle drei Systeme überzeugen einzeln wie in Kombination mit Zuverlässigkeit, innovativer Technologie und hochwertiger Optik.

Das Galaxy Gate verknüpft gekonnt Funktion mit Design. Abhängig vom Kundenwunsch und den Rahmenbedingungen im Gebäude kann die Authentifizierung via RFID-Karte, Barcodescan oder Handvenenscan erfolgen. Die INTUS PS Handvenenerkennung von PCS ist durch ihr biometrisches Verfahren enorm zuverlässig, denn sie nutzt zur Kontrolle das bei jedem Menschen individuelle Handvenenmuster – dabei funktioniert das System bemerkenswert schnell, eine Annäherung der Hand an die integrierte Infrarotkamera ist ausreichend für den Scan. Ist dieser erfolgt, öffnen sich blitzschnell die ESG-Schwenkarme des Galaxy Gates und geben den Weg frei. Dadurch meistert das Zutrittssystem selbst höhere Durchgangsfrequenzen mühelos, effizient und sicher.

Info: Individueller Datenschutz durch Verifizierung via Karte

Um Vorbehalte gegen eine biometrische Speicherung persönlicher Daten auszuräumen, können die biometrischen Daten auch nur auf der persönlichen Mitarbeiterkarte gespeichert werden. Bei dieser Methode der „Verifizierung“ wird zunächst die Zutrittskarte eingelesen und dann das Handvenenmuster. Der Abgleich erfolgt dann gegen das auf der Karte gespeicherte biometrische Template. Eine zentrale Speicherung der Daten findet zugunsten des individuellen Datenschutzes nicht statt.

Barrierefreien Zugang, etwa für Menschen mit Behinderung, Besuchergruppen oder Warenlieferungen, bietet Wanzl mit der Erweiterung der Zutrittsschleuse Galaxy Gate um den Sonderzugang Galaxyport. Einfach oder doppeltürig erfolgt die Authentifizierung über einen RFID-Kartenleser, der in eine Glaskuppel am Galaxyport integriert ist. Eine einheitliche LED-Anzeige am Gehäuse und an den Schwenkarmen der beiden Systeme gibt Auskunft über ihren jeweiligen Betriebsstand.

Ein ganzheitliches Eingangssystem mit Ticketing wird durch den Kassenautomaten V21 möglich. Im Design an ein überdimensioniertes Smartphone angelehnt, kann er einzeln oder in Kombination mit einem Zutrittssystem in die Gebäude-IT integriert werden. Die Menüführung am 21″ Full HD Multitouch Display erfolgt intuitiv, optional fungiert der Bildschirm auch als virtuelle Werbeplattform.

