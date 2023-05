Beauty-Prominenz beim Get together von Les Destinations

Nischenduftevent von MÄURER & WIRTZ in Düsseldorf

Im Mai 2023 fand in Düsseldorf ein Networking-Abend anlässlich des Launches von sechs neuen Duftvarianten der Nischenduftmarke Les Destinations statt. Im angesagten Restaurant Mbassy by Franks verlebten Beautyexpert:innen, Prominente, Influencer:innen, Parfümeur:innen und Vertreter:innen der Lokalpresse einen stimmungsvollen Frühlingsabend. Zu den Gästen des exklusiven Soiree zählten unter anderem Jana Ina, Luna Schweiger, Celine Bethmann, Alexandra Lapp, Lena Terlutter, Sebastian Schmidt, Dr. Mariana Mintcheva, Philip Deml, Yara-Sophie Pilgram und Tobias Reuter.

Nach einem Empfang auf dem Black Carpet mit Cocktails und Flying Food, die die Inhaltsstoffe der Düfte aufgriffen, nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Networking. Stephan Kemen, CEO von Mäurer & Wirtz, richtete als Gastgeber des Abends begrüßende Worte an die Teilnehmenden. Mit einem Panel Talk des Duftexperten Frederic Schuckert von Mäurer & Wirtz sowie den Repräsentanten des Dufthauses Luzi in Person von Daniela Marty, Jeanne Bichet und Paulo de Moraes begann die Duftreise in die Nischenparfümerie.

Die olfaktorische Reise entführte entsprechend der sechs neuen Düfte an die Geburtsstätte der luxuriösen Damaszener-Rose Isparta, die aromatisch vibrierenden Gassen Mumbais, die sagenumwobene Natur Madagaskars, der Herkunftsort der hochwertigen Bourbonvanille La Reunion, die exotischen Urwälder Sumatras und an die Orient-Oase Al-„Ula. Ein Dinner im Kerzenschein, passend zu den Düften kunstvoll inszeniert von Küchenchef Alexej Blitz und Jacob Yamac, Head of Operations des Mbassy by Frank’s, sowie ein Live Act von Isaak Guderian rundeten den Abend ab.

Die sechs neuen Duftkreationen, die das bestehende Portfolio von Les Destinations ergänzen, sind seit März 2023 sowohl in ausgewählten Fach-Parfümerien als auch im Online Shop von Les Destinations erhältlich: www.les-destinations.de

Mäurer & Wirtz ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation und eines der führenden europäischen Häuser für hochwertige Duft- und Pflegeprodukte. Ausgestattet mit der Flexibilität und Nahbarkeit eines Local Players und der Expertise und Innovationsstärke eines Global Players, prägt Mäurer & Wirtz mit maßgeschneiderten Konzepten den Duftmarkt in über 100 Ländern weltweit. 2022 betrug der Umsatz circa 220 Millionen Euro, davon wurden rund 30 Prozent in internationalen Märkten erwirtschaftet. Das Alleinstellungsmerkmal des Dufthauses: Von der Konzeption und Parfümentwicklung über das Produktdesign und die Produktion bis hin zur Vermarktung und zum internationalen Vertrieb vereint der Dufthersteller unter dem Unternehmensdach im rheinländischen Stolberg gemeinsam mit 320 Mitarbeitenden einen kompromisslosen Qualitätsanspruch mit kurzen Entscheidungswegen. Zum Portfolio von Mäurer & Wirtz gehören die Eigenmarken 4711 Acqua Colonia, Les Destinations, Tabac und hej:pure sowie Lizenzmarken wie s.Oliver, Betty Barclay, Baldessarini, Route 66 als auch die Direct-to-Consumer-Brand Orodion.

