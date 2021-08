Halal-Kosmetik hautnah erleben

BEAUTYLOPE eröffnet Showroom in Frankfurt

Einzelhändler und Endverbraucher können Beautylope Kosmetik live testen / Professionelles Make-up nach Terminvereinbarung / Attraktive Marge und Displays für Händler

Frankfurt, 30. August 2021 (th) –

Ab sofort können Händler und Kundinnen die Halal-Kosmetik des zertifizierten Herstellers Beautylope im neuen Showroom in Frankfurt am Main erleben. Seit 2015 vertreibt das junge Unternehmen aus Frankfurt erfolgreich Halal-zertifizierte Kosmetik, die nach dem islamischen Recht keinen aliphatischen Alkohol enthält und auch frei von chemischen Bestandteilen ist. Muslime können die Produkte mit halal konformen Inhaltsstoffen auch bei der Gebetswaschung verwenden, da sie wasserdurchlässig sind. Zudem sind Produkte von Beautylope frei von tierischen Bestandteilen und somit vegan. Das Mineral Make-up ist außerdem dermatologisch getestet und daher sehr gut verträglich für Allergiker. Die gleichbleibend gute Qualität ist durch die Produktion nach der GMP – Good Manufacturing Practice – das heißt nach guter Herstellungspraxis sichergestellt.

Produkttest in entspannter Atmosphäre

“Ich freue mich sehr, dass Händler und Kundinnen unsere Produkte nun hautnah erleben können”, sagt Rachid Laarar, Inhaber von Beautylope. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Auswahl und das Testen der Produkte in ungestörter Studioatmosphäre besonders gut ankommt. Auch die Beratung der Kundinnen ist auf dieser Basis individueller. Nach Terminvereinbarung bietet Beautylope außerdem ein professionelles Make-up an. “Gerade beim Schminken ist es ein großer Vorteil, dass wir keinen Publikumsverkehr haben”, ist Laarar überzeugt.

Attraktive Displays für den Einzelhandel

Halal & Vegane Kosmetik erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit und erschließt durch den Verzicht auf Tierversuche eine kritische Käuferschicht. Der jährliche Umsatzzuwachs ist in Deutschland mit 13,7 % überdurchschnittlich hoch. Um Kosmetik-Händler bei dem Verkauf der Produkte zu unterstützen, bietet Beautylope attraktive Displays an, ideal für Kosmetikstudios, Parfümerien und Reformhäuser.

Großzügige Margen erlauben es den Händlern, von den Beautylope Naturkosmetikprodukten in ihren Geschäften zu profitieren. Weitere Informationen zu den Produkten und dem Unternehmen finden Interessierte unter www.beautylope.de oder direkt im Showroom in Frankfurt.

BEAUTYLOPE Pure & Vegan Halal Cosmetics ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main für dekorative Kosmetik .

BEAUTYLOPE’ ist ein Handelsunternehmen, das halal zertifizierte und vegane Kosmetik seit 2015 anbietet.

