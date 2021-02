BeBelle Beauty- Salons mit Allround-Behandlungen in Lampertheim und Buchen

Die BeBelle Friseur- und Kosmetikstudios in Lampertheim und Buchen verschönern Ihre Kunden mit einem weitreichenden Rund-um-Paket. Bei der Inhaberin der Schönheitstempel und Beauty-Expertin Fatima Böhm und Ihren Mitarbeitern dreht sich von Kopf bis Fuß alles um das Thema Beauty.

In den beiden Studios erhalten Sie neben klassischem Haarstyling mehrere exklusive Beautybehandlungen. Im Haarsegment können Sie Haarverlängerungen sowie -verdichtungen buchen. Mit verschiedenen Farbtechniken (z.B. Balayage) kommen moderne Farben auf den Schopf. Für die Gesundheit der Haare sorgen Anti-Spliss-Behandlungen, das Newsha System oder Olaplex-Kuren. Etwas weiter südlicher wartet das Gesicht auf das japanisch inspirierte Microblading, das Augenbrauen schonend füllt und stylt. Nicht nur Augenbrauen werden versorgt, bei BeBelle erhalten Sie auch individuelle Wimpernbehandlungen. Styling, Verlängerungen oder auch das Lifting stehen hier zur Auswahl. Fatima Böhm selbst ist seit 12 Jahren Lash-Stylistin, Miss Lashes Trainerin und gibt selbst Beauty-Schulungen in diesem Gebiet. Das Angebot wird zudem durch Permanent- Make-Up oder dem Needling von Gesicht, Hals oder Dekolleté verfeinert. Damit fährt BeBelle einen Beauty-Kurs mit modernen Verfahren, der sich haargenau um Haare, Gesicht und Schönheit kümmert. Selbst das Lachen und die Aufhellung von Zähnen erhalten Sie mit einer schonenden Zahnaufhellung direkt und in kurzer Zeit vor Ort.

BeBelle denkt in Sachen Kosmetik allerdings noch weiter. Professionelle Haarentfernung, wie beim Sugaring, eine Methode der Entfernung mit Zuckerpaste, sorgt für eine glatte Haut. Mit der Technologie von Slimyonik können Kunden ebenfalls etwas gegen anfallende Pfunde machen odergegen schlappes Hautgewebe. Die Druckwellenmassage aktiviert die Gewebestraffung und ermöglicht sichtbare Lifting-Effekte. Die Hände und Füße können außerdem mit modernem und schonendem Nageldesign verwöhnt werden. Sollten Sie kurz vor der Vermählung stehen, bietet Fatima und ihr Team ganzheitliche Brautpakete für diesen besonderen Tag. Einen kompletten Überblick über alle Leistungen und Preise finden Sie auf: https://www.bebelle.de/ .

BeBelle Beauty und Friseursalons in Lampertheim und Buchen.

Firmenkontakt

BeBelle GmbH

Fatima Böhm

Wacholderweg 3

68623 Lampertheim

062065804914

info@bebelle.de

https://www.bebelle.de/

Pressekontakt

BeBelle GmbH

Fatima Böhm

Wacholderweg 3

68623 Lampertheim

062065804914

presse@potential-company.de

https://www.bebelle.de/