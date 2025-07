BECO Kaffee: Frisch geröstete Spezialitäten aus Brasilien

In Ried im Innkreis trifft Handwerk auf Herkunft. Zwischen traditionellen Betrieben und gepflegter Wirtshauskultur fällt ein Ort besonders auf: BECO Kaffee. Das Stehcafe mit eigener Kaffeerösterei bringt frische, brasilianische Kaffeebohnen direkt ins Zentrum von Ried im Innkreis – und prägt dabei ein neues Verständnis davon, was Kaffee heute sein kann.

Afranio De Paula Simoes: Von Flugzeugtechnik zur Kaffeekultur

Der Gründer, Afranio De Paula Simoes, ursprünglich Ingenieur in der Luftfahrtindustrie, kam 2018 nach Österreich. Was auf den ersten Blick wie ein mutiger Branchenwechsel wirkt, folgt einem stringenten inneren Kompass. Nach dem Ende seines Vertrags 2020 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Statt zurück ins Büro zog es ihn zum Kaffee und zu einer Idee, die in Ried im Innkreis Wurzeln schlug.

BECO Kaffee: Handwerk und Herkunft in der Kaffeerösterei

In der offenen Kaffeerösterei von BECO wird nicht hinter verschlossenen Türen produziert. Besucher erleben den gesamten Prozess mit, von der rohen Bohne bis zur Tasse. Die Kaffeebohnen stammen direkt aus Brasilien, von kleinen Farmen mit klar nachvollziehbarer Herkunft. Authentische Arabica- und Robusta-Bohnen, individuell geröstet, stehen im Mittelpunkt. Das Ergebnis sind Spezialitäten, die mit industriell hergestelltem Kaffee wenig gemein haben.

Cafe in Ried im Innkreis: Treffpunkt für Neugierige

Das Cafe in Ried im Innkreis ist kein klassisches Kaffeehaus. Statt großer Speisekarte gibt es Fokus: auf Kaffee, Zubereitung und Austausch. Jeden zweiten Donnerstag im Monat lädt BECO Kaffee zum Home Barista Kurs ein. Drei Stunden Praxis für alle, die mehr über Espresso, Mahlgrade oder die perfekte Frenchpress erfahren möchten.

Der Geschmack des Anspruchs von BECO Kaffee

Die Kaffeebohnen von BECO Kaffee werden nicht nur regional verkauft, sondern auch online versendet. Für Gastronomiebetriebe bietet die Rösterei individuelle Mischungen und Beratung rund um Technik und Zubereitung. Besonders gefragt ist die sogenannte Innviertler Mischung, ein Blend mit mittlerem Röstgrad und ausgewogener Säurestruktur – perfekt für Kaffeevollautomaten, Frenchpress oder Siebträger. Auch Cafes, die sich neu ausrichten wollen, nutzen die Expertise der Rieder Manufaktur.

BECO Kaffee: Spezialitätenkaffee mit klarer Mission

BECO Kaffee ist kein Lifestyle-Produkt, sondern eine Einladung, Kaffee neu zu denken. Ob als Espresso, Cappuccino oder Kaffee zum Mitnehmen: der Fokus liegt auf Herkunft, Verarbeitung und einem fairen Miteinander. Wer das Cafe besucht, merkt schnell, dass hier nicht Lautstärke, sondern Substanz zählt. Die Kaffeebohnen erzählen Geschichten und treffen den Geschmack einer wachsenden Community.

Mehr Informationen gibt es unter: www.becokaffee.com und www.instagram.com/beco.kaffee

Kontakt

BECO Kaffee

Afranio De Paula Simões

Eislaufgasse

4910 Ried im Innkreis

+43 660 9122486



http://www.becokaffee.com

Bildquelle: HamsterDerBildermacher – Johann Hammerer