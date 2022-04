BEEFTEA group erreicht bei Nachhaltigkeit erneut Spitzenposition

Eventagentur gehört laut EcoVadis den besten 25 Prozent der Branche

Die Digital- und Eventagentur BEEFTEA ist zum 2. Mal von EcoVadis für ihr Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet worden. BEEFTEA durchlief erfolgreich das Re-Audit und gehört damit zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. „Wir wollen mit unserem Nachhaltigkeitsengagement Vorbild sein. Mit unserem Know-How unterstützen wir unsere Kunden darin, es uns gleich zu tun“, sagtAndreas Grunszky, Geschäftsführer der BEEFTEA group.

Einen Achtungserfolg feierte die BEEFTEA group im Jahr 2020 mit einer Veranstaltung für seinen Kunden Coca-Cola Deutschland. BEEFTEA organisierte die erste nationale KICK-OFF-Veranstaltung des Getränkeherstellers mit 1.600 Teilnehmenden als komplett klimaneutrale Veranstaltung. „Dieses Event hat für ein Umdenken bei Coca- Cola gesorgt und war so erfolgreich, dass der Konzern künftig alle in Deutschland durchgeführten Veranstaltungen klimaneutral umsetzen wird“, sagt Andreas Grunszky.

Konzerne wie SHELL oder der ITS Weltkongress ließen sich ebenfalls von BEEFTEA beraten und konnten ihre Veranstaltungen mit Unterstützung der Agentur klimafreundlich gestalten. BEEFTEA ist damit führend im Bereich Nachhaltigkeit in der Event- und Kommunikationsbranche und Vorbild für viele Agenturen.

„Seit drei Jahren spielt Nachhaltigkeit in unseren Beratungen eine immer größere Rolle. Unsere Kunden achten verstärkt auf Klimafreundlichkeit und Umweltschutz“, so Andreas Grunszky. „Wir haben deshalb ein 3-Phasen-Modell entwickelt, um Unternehmen und Verbände umfassend beraten und unterstützen zu können.“

BEEFTEA-Kunden können künftig über den Partner Greensign ihre Veranstaltungen als klimafreundlich zertifizieren lassen. Die Agentur Sandra Pabst Kommunikation berät bei der Kommunikation der Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Weitere Informationen unter http://www.beeftea-group.de/

Experten für Digital-, Live und Green Events

BEEFTEA schafft Erlebnisse für Unternehmen, die Menschen mit ihrer Marke und ihren Produkten emotional erreichen und begeistern wollen. Dabei kombiniert die Agentur die Emotionalität eines Live-Events mit den digitalen Möglichkeiten und schafft so eine Begeisterung für das virtuelle Event. Damit Events, egal ob live oder digital, zu einem nachhaltigen Erlebnis mit einer klaren Botschaft werden. Dabei lässt BEEFTEA nie seine ökosoziologische Verantwortung aus den Augen. Denn Nachhaltigkeit ist ein strategisches Ziel der BEEFTEA group. Die Agentur hilft ihren Kunden, ihrer Verantwortung für nachhaltige Veranstaltungen (Green Events) gerecht zu werden und das Ziel von klimaneutralen Events Wirklichkeit werden zu lassen.Mit der Nachhaltigkeits-Zertifizierung (EcoVadis Auszeichnung „Silber“ Medaille) und der GreenSign Office Zertifizierung geht BEEFTEA mit gutem Beispiel voran.

Firmenkontakt

BEEFTEA group GmbH

Andreas Grunszky

Schlüterstr. 36

10629 Berlin

030/2693923

info@beeftea.de

https://www.beeftea-group.de/

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de

Bildquelle: BEEFTEA group GmbH