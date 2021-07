Bei Kunststoffhersteller Keter nimmt Nachhaltigkeit zunehmend Einfluss auf Produktdesign und Produktionsprozesse

Schon über 40 Prozent Recyclingmaterial im Einsatz

Wolframs-Eschenbach, 15.07.2021 – Ein ehrgeiziges Ziel hat sich Keter ( www.keter.com/ge_de/), ein weltweit führender Hersteller von Lifestyle-Produkten für Haus und Garten aus Kunststoff, gesteckt: schon bis zum Jahr 2025 sollen sämtliche Produkte zu 55 Prozent aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Derzeit liegt dieser Anteil laut aktuellem Nachhaltigkeitsbericht bei knapp über 40 Prozent. Umgekehrt sind Keter-Produkte aber bereits heute zu einhundert Prozent recycelbar, wodurch das Prinzip der Kreislaufwirtschaft maßgeblich unterstützt wird. Außerdem hat Keter die Herstellung von Einwegprodukten aus Kunststoff bereits vor mehreren Jahren komplett eingestellt. Damit trägt das Unternehmen nicht nur dem zunehmenden Wunsch der Verbraucher nach einem verantwortungsvollen und umweltbewussten Lebensstil Rechnung, sondern auch der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie.

Dazu Zvika Zak, Leiter des Keter Innovation Centers: “Wir möchten auch in Zukunft beim Design und bei der Entwicklung von nachhaltigen Produkten, die ein Leben lang halten, unserer Vorreiterrolle gerecht werden. Doch die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen – gerade in puncto Nachhaltigkeit – ändern sich. Dem wollen wir Rechnung tragen. Ein sorgfältiger Umgang mit wertvollen Ressourcen und unserer Umwelt ist deshalb heute aus unserer Sicht kein Trend, sondern sollte schnell zur Selbstverständlichkeit werden. An diesem Anspruch richten wir unsere Produktstrategie aus, und dafür haben wir uns hohe Ziele gesteckt. Zum Beispiel, dass bis zum Jahr 2028 achtzig Prozent aller zur Produktion eingesetzten Materialien bei uns recycelten Ursprungs sein müssen”.

Viele Nachhaltigkeitseckpunkte bereits in der Umsetzung

Im aktuellen Keter Nachhaltigkeitsbericht (verfügbar auf der Keter Internetseite) stellt Zak die neue Unternehmensstrategie vor, die sich stark an den Prinzipien ESG (Environmental Social Government) orientiert. So verpflichtet sich das Unternehmen unter anderem zur Einhaltung folgender Eckpunkte:

-Fortgesetzter Verzicht auf die Herstellung von Einwegprodukten

-Fokussierung auf zeitloses Design und langlebige Materialien

-Bis 2025 Erhöhung des Einsatzes von Recyclingmaterial von aktuell 40 auf 55%

-Prozessoptimierung nach Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette

-Reduzierung der CO2-Emmissionen um 25% – 4% davon wurden bereits 2020 erreicht

-Reduzierung der Deponieabfälle um 100% – 23% davon wurden bereits 2020 erreicht

-Kontinuierliche Reduzierung des Stromverbrauchs – 3% erreicht im Jahr 2020

Auch die Schaffung von geschäftlichem und sozialem Mehrwert durch entsprechend ethisches Verhalten – im Unternehmen ebenso wie in der Gesellschaft – zählen dazu.

100 nachhaltige Produktinnovationen im Jahr 2020

Um das große Unternehmensziel – die Herstellung CO2-neutraler Produkte – zu erreichen, verknüpft Keter unter Federführung des Keter Innovation Centers ganz bewusst auf die Themen Innovation und Design sowie auf nachhaltigere Fertigungsverfahren. So wurden im Jahr 2020 über einhundert nachhaltige Produktinnovationen für den Alltag entwickelt, durch den jeder Verbraucher seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck minimieren kann. So beispielsweise die Keter Gartenstühle aus der BALI-Serie, bei deren Fertigung im Jahr 2020 rund 700 Tonnen weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden als noch im Vorjahr – so viel, wie gespart würden, wenn 565 PKWs ein Jahr lang nicht mehr fahren würden.

Dabei folgt Keter aus eigenem Antrieb dem ESG-Gedanken (Environmental Social Government) und geht in seinen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit folglich über gesetzliche Anforderungen hinaus.

“Das tun wir, weil wir fest daran glauben, dass für langfristigen unternehmerischen Erfolg ein auf sozialen und ethischen Prinzipien basierendes Handeln ebenso wichtig ist wie Transparenz und eine solide Unternehmensführung”, erklärt Jean Baptiste Wautier, Aufsichtsratsvorsitzender der Keter Group. “Keter Produkte sollen das Leben der Menschen leichter machen – und dabei gleichzeitig die Umwelt schonen. Modernste Materialien und neue Technologien machen dies schon heute möglich”.

