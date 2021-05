Des Moines, 18.05.2021 – Software Experten der US amerikanischen Partnervermittlung TTPCG ® haben eine künstliche Intelligenz erschaffen, die Texte schreiben kann. Im Jahr 2021 eigentlich nichts Besonderes, wären die Ergebnisse nicht so gut. Als Journalist habe ich diesen Pressebericht noch mit meinen Händen geschrieben. In der nahen Zukunft muss ein Mensch das womöglich nicht mehr machen.

Kundennachrichten werden von Künstlicher Intelligenz beantwortet

Wissenschaftler und Programmierer haben eine Künstliche Intelligenz erschaffen, die englischsprachige Texte so verfassen kann, dass sie von Texten, die ein Mensch geschrieben hat, kaum noch zu unterscheiden sind. Künstliche Intelligenz ist dazu in der Lage, Nachrichten der Kunden des aussergewöhnlichen dating services TTPCG ® zu lesen, zu verstehen und die passende Antwort an den Kunden zu schreiben und passend zu formulieren. Dabei nimmt die Künstliche Intelligenz immer Bezug zum Inhalt der Nachrichten, die vom Kunden an das Kundenteam geschrieben werden. Das Besondere daran ist, dass diese Künstliche Intelligenz ihre Texte nicht aus vordefinierten allgemeinen Textblöcken erzeugt und sie ist auf das Themengebiet der TTPCG ® Dienstleistung spezialisiert. So produziert diese Künstliche Intelligenz zu jeder Nachricht der Kunden passende Sätze und dazu noch Absätze. Das erforderliche Grundwissen bezieht dieses System aus Datensätzen, für den es Milliarden Seiten umfassenden Mailverkehr zwischen dem TTPCG ® Kundenteam und den TTPCG ® Kunden lesen musste.

Praxisnaher Test mit Kunden in den USA

Im zweiten Halbjahr 2021 startet in den USA der erste praxisnahe Versuch. Eingehende Nachrichten der Kunden werden vollumfänglich von Künstlicher Intelligenz gelesen und autonom beantwortet. Bei diesem praxisnahen Versuch, bei dem 10 Millionen Mails bearbeitet werden sollen, wird jede Mail von Menschen gelesen und die Antwort der Künstlichen Intelligenz kontrolliert. Schon heute darf man neugierig darauf sein, ab wann dabei keine Menschen mehr benötigt werden.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten David Harris, 615 3rd St, Des Moines, IA 50309, Vereinigte Staaten gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2021 Journal Computer novelty. Übersetzung von Gordon Palmer.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

