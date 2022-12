Bei Weideglück bekommen Kunden das Beste für ihr Geld

Deutschland Test: Zeitschrift Focus kürt Weideglück zum Preissieger in der Kategorie Milchprodukte

Neu-Ulm, 20. Dezember 2022 – Der Focus hat in seinem aktuellen Deutschland Test ermittelt, wo Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Dafür wurden in einer groß angelegten Studie insgesamt 19.000 Unternehmen und Marken aus 250 Branchen untersucht. Bei Milchprodukten erzielte die Marke Weideglück von der Molkereigenossenschaft Milchwerke Schwaben als einzige den maximal erreichbaren Punktwert von 100 Zählern und geht damit als Preissieger in der Kategorie hervor.

„In diesem Jahr feiern wir unser 100-jähriges Bestehen. Da kommt diese schöne Auszeichnung fast einem Geschenk gleich und einer Bestätigung dafür, dass wir seit Jahren vieles richtig machen. Was kann man sich als Genossenschaft, die mit großer Leidenschaft qualitativ hochwertige Milchprodukte herstellt, schöneres wünschen als so viele positive Kommentare treuer Kundinnen und Kunden“, freut sich Geschäftsführer Karl Laible.

Zur Methodik der Studie

Der Focus hatte für die Datenerhebung zur Studie „Preissieger“ das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung beauftragt. Da es laut Redaktion keine Formel gebe, ob Geld und Gegenwert im Einklang stehen, war es Ziel der Untersuchung, das Preis-Leistungs-Verhältnis auf Basis einer möglichst großen Zahl von subjektiven Kundenbewertungen vergleichbar zu machen. So wurden im Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2022 rund elf Millionen Nennungen zu rund 19.000 Unternehmen und Marken in Online-Nachrichten und auf Social-Media-Accounts erfasst und ausgewertet. Die Themenblöcke „Preis“ und „Gesamteindruck“ standen dabei im Mittelpunkt.

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2021 mit ihren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 441,7 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 248,3 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Weitere Informationen: www.weideglueck.de

Bildquelle: Milchwerke Schwaben