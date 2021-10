Beiersdorf und Arvato Supply Chain Solutions festigen Partnerschaft

Aufnahme in das exklusive Lieferantenprogramm “BLUE CIRCLE”

Gütersloh – Arvato Supply Chain Solutions ist als neues Mitglied in den “BLUE CIRCLE”, das exklusive Lieferantenprogramm der Beiersdorf AG, aufgenommen worden. Das Programm war vom Konsumgüterkonzern in Deutschland und der Schweiz ins Leben gerufen worden, um die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Geschäftspartnern im Bereich Marketing Services & VAS zu stärken. Es zielt darauf ab, gemeinsam mit ausgewählten Lieferanten an themenübergreifenden Projekten außerhalb des eigentlichen Tagesgeschäfts zu arbeiten, um mit Blick auf die Kosteneffizienz Prozesse zu optimieren und die Transparenz zu erhöhen.

“Wir freuen uns, unser BLUE CIRCLE-Netzwerk mit einem starken Partner wie Arvato zu erweitern, um das Thema eCom nachhaltig voranzutreiben”, so Daniela Lüssow, Project Manager Supply Chain Deutschland bei Beiersdorf.

Das Netzwerk zählt Mitglieder aus unterschiedlichen Branchen, darunter Logistikdienstleister, Kreativ- und Marktforschungsagenturen, Druckereien sowie Hersteller von Verpackungs-, Werbe- und POS-Material. “Wir freuen uns sehr, dass wir in den BLUE CIRCLE aufgenommen wurden und jetzt noch stärker in beratender Funktion für unseren Kunden tätig werden”, sagt Julia Berlage-Rieke, VP Account Management bei Arvato Supply Chain Solutions. “So können wir Themen rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf einer ganz anderen Ebene vorantreiben und die Kundenzufriedenheit mit unserem Wissen rund um die Supply Chain und das Fulfillment erhöhen.”

Der international agierende Supply Chain- und E-Commerce-Dienstleister arbeitet bereits seit dem Jahr 2015 mit Beiersdorf zusammen. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf Logistik, Transport, Customer Service sowie Payment & Accounting für den E-Commerce-Bereich in Deutschland und Österreich. Zuletzt ist die Zusammenarbeit um mehrere Jahre verlängert worden.

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 16.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

Arvato Supply Chain Solutions ist Teil von Arvato, einem international agierenden Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 40 Ländern entwickeln und realisieren für Geschäftskunden aus aller Welt innovative Lösungen. Diese umfassen SCM- und IT-Lösungen sowie Finanz- und Kundenkommunikationsdienstleistungen und werden laufend mit den Innovationsschwerpunkten Automatisierung und Daten/Analytics weiterentwickelt.

Auf das Lösungsportfolio von Arvato setzen weltweit renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – von Telekommunikationsprovidern und Energieversorgern über Banken und Versicherungen bis hin zu E-Commerce-, IT- und Internetanbietern.

Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann.

Kontakt

Arvato Supply Chain Solutions

Sonja Groß

Reinhard-Mohn-Str. 22

33333 Gütersloh

+49 5241 80 70 136

sonja.gross@arvato-scs.com

http://www.arvato-supply-chain.com

Bildquelle: @ Beiersdorf AG