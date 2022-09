Beitrag gegen Energie- und Gaskrise!

Was macht man, wenn Gas oder Heizöl rationiert wird bzw. sich immens verteuert?

Wenn Heizungshersteller ausgelastet sind und deshalb nicht mehr als bisher liefern können?

Wenn Bauteile nicht mehr lagernd sind? Wenn Handwerker nicht mehr kommen können?

Wenn Zig-Millionen, sofortige Heizungsalternativen suchen? Wo sollen diese herkommen?

Urheber Rainer Dubrikow: Dann bauen wir doch unsere Raumheizung selber und dies aus verfügbare Ressourcen! Wetten, dass wir damit eine immens effektive, extrem sparsame Heizung bauen können, welche auch noch toll aussieht und im Winter ein Zimmer kuschelig warm hält?

Stromverbrauch gerade mal 250 Watt!

Dafür reichen 3 – 4 alte Dachziegel bzw. Dachsteine pro Ofen, Kleinkram sowie Hochtemperatursilikon und etwas Quarzsand und diese kostenlose Bauanleitung:

https://drive.google.com/file/d/1U4zGUFgMp3-UxRTScUBUr2dxvWVrVT4q/view?usp=sharing

Fazit: allein mit den Ziegeln einer alten Scheune, kann man so, für eine ganze Kleinstadt bzw. ein größeres Dorf, Heizungen bauen: sofort und extrem kostengünstig. Ressourcenschonend und langlebig. Dies zig-Millionenfach und sofort in allen Ländern, die ebensolche Probleme haben!

Hersteller dieser Welt, sind nicht in der Lage, dies sofort umzusetzen, aber WIR, die Nutzer!

Gleiches ist machbar für eine kostenlose Raumkühlung (3. Beitrag im Workshop: worldwide-innovations-for-free.com). Allein mit der dadurch ersparten Energie, kann man mehrere Dachziegelheizungen, einen ganzen Winter betreiben. Dies macht uns unabhängiger!

So muss und wird unsere Zukunft sein: AUTARK als möglich!

Ü-50 Innovationen aus dem Heizungsbereich sowie dem Energiesektor.

