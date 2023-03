Beitrag zur Energiewende: Balkonkraftwerke extrem beliebt

BLUETTI bietet passende Lösungen für jeden Anspruch

Stuhr – 23. März 2023 – Im Rahmen der Energiewende wird der Strombedarf in Deutschland in den kommenden Jahren kontinuierlich wachsen. Immer mehr Menschen suchen nach Wegen, nicht nur Energie zu sparen, sondern auch grüne Energie zu produzieren. Kein Wunder, dass sich Balkonkraftwerke immer größerer Beliebtheit erfreuen. Sie ermöglichen einen einfachen Zugang zu sauberer Energie bei geringem Platzbedarf und überschaubaren Investitionen. So kann jeder einen Beitrag leisten, seinen CO2-Fußabdruck auf unserem Planeten klein zu halten.

Was ist ein Balkonkraftwerk und wie funktioniert es?

Ein Balkonkraftwerk ist eine sogenannte Plug-in- oder Mini-Solaranlage, die am besten auf dem sonnendurchfluteten Balkon platziert wird. BLUETTI Balkonkraftwerke bestehen in der Regel aus Solarmodulen und einem passenden Solargenerator mit eingebautem Energiespeicher. Sobald genügend Licht auf die Solarpanele fällt, wandelt der Konverter innerhalb des Solargenerators den Gleichstrom (DC) der Solarpanelen in Wechselstrom (AC) um, der in das Hausstromnetz eingespeist werden kann. Außerdem kann der überschüssige Strom, wenn er nicht benötigt wird, für die zukünftige Verwendung gespeichert oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Schnell und unkompliziert installiert. BLUETTI Balkonkraftwerke.

Ein großer Vorteil der Balkonkraftwerke ist, dass keine komplizierte oder zeitraubende Installation erforderlich ist. Die Solarmodule können einfach am Balkongeländer montiert werden, um die Sonne optimal zu nutzen.

Positive Wirkung erzielen mit sauberer Energie

Das BLUETTI-Balkonkraftwerk macht saubere Energie einfach verfügbar und trägt dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Hochkonvertierende Solarmodule sammeln effizient Sonnenlicht und wandeln es in Strom für den Hausgebrauch um. Überschüssiger Strom wird in Batterien gespeichert. So lässt sich die Sonnenenergie nach Sonnenuntergang oder an stark bewölkten Tagen nutzen und sorgt für ein Höchstmaß an Autarkie.

Für den täglichen Gebrauch – Stromkosten sparen

Das BLUETTI-Balkonkraftwerk ist mittelfristig eine finanziell lohnende Lösung, um die Abhängigkeit vom Stromnetz und den Druck auf die Lebenshaltungskosten zu verringern. Dank selbst produziertem Solarstrom müssen sich die Nutzer nicht ausschließlich auf das Stromnetz verlassen und genießen im Laufe der Zeit eine positive Kapitalrendite. Ausgehend von einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 25 Jahren, kommen so schnell ein paar tausend Euro zusammen.

Notfall-Backup – Ausfallschutz

Ein Notstrom-Standby kann Hausbesitzern die Gewissheit geben, genügend Solarstrom erzeugen zu können, um vollständig vom Netz zu gehen. Dies ist vor allem sehr wichtig für diejenigen, die in ländlichen Gebieten leben, wo es hin und wieder zu Stromausfällen kommen kann. Durch die Funktion der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) erkennt das BLUETTI Balkonkraftwerk System automatisch Black Outs, sobald das Stromnetz ausfällt, und stellt blitzschnell die Stromversorgung über die Powerstation sicher. Datenverlust und Hardwareschäden im Computer oder das Verderben von Lebensmitteln im Kühlschrank werden so zuverlässig verhindert.

Neben Balkonkraftwerken bietet BLUETTI auch eine große Auswahl an Solargeneratoren für jedes Szenario, wie erweiterbare Stromversorgungssysteme für das ganze Haus, tragbare Kraftwerke für Camping, Wohnmobil und andere Outdoor-Abenteuer sowie Notstromquellen für den Katastrophenfall.

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter https://de.bluettipower.eu/

