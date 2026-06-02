Beliebt, gepflegt und gehegt: Oldtimer

Die HUK-COBURG versichert Pkw Young- und Oldtimer besonders günstig

Oldtimer werden immer beliebter. Ihre Anzahl stieg laut Kraftfahrt-Bundesamt im Januar 2026 auf über 822.500 Autos in Deutschland. Das ist eine Steigerung von mehr als 32.000 zum Vorjahr. Manche Fahrzeughalter sind sogar jünger als ihre Schätze auf vier Rädern. Bei der HUK-COBURG trifft das auf 13,8 Prozent der versicherten Oldtimer zu – Tendenz steigend.

Was reizt die Oldtimerfans an ihrem Gefährt? „Mich entzückt das Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit, sobald ich den Motor anmache. Mein Bulli zaubert einfach jedem ein Lächeln ins Gesicht, wenn man ihn sieht. Jede Fahrt ist wie ein kleiner Urlaub und lässt mich den Alltag einfach mal vergessen“, sagt Heike Vetter, die 25 Jahre jünger ist als ihr VW-Bus T1.

„Damit eine solche Rarität nicht zu sehr ins Geld geht, sorgen wir für günstigen Versicherungsschutz – mit oder ohne H-Kennzeichen“, erläutert Michael Müller, Leiter Kraftfahrtabteilung bei der HUK-COBURG.

Besonders gut und günstig abgesichert

Young- und Oldtimer versichert der Marktführer genauso einfach wie jedes andere Alltagsauto. Bei diesem Angebot handelt es sich um kein Spezialprodukt. Von der Einteilung in Schadenfreiheitsklassen profitieren unfallfreie Fahrzeughalter genauso wie Kundinnen und Kunden der klassischen Autoversicherung der Coburger. Hinzu kommen oftmals eine geringe Jahresfahrleistung und die Einstufung in niedrige Typklassen. Das macht sich im Geldbeutel bemerkbar. „Ein Beitragsvergleich lohnt sich also genauso für Classic-Cars“, rät Michael Müller. Auch ein Saisonkennzeichen kann beim Sparen helfen.

Alte Liebe rostet nicht

Autos mit einem Alter von mehr als 30 Jahren nach der Erstzulassung gelten als Oldtimer. Doch nicht jedes Fahrzeug erhält automatisch ein Oldtimer-Kennzeichen – ein sogenanntes H-Kennzeichen. Erst muss ein amtliches Gutachten die Anerkennung bestätigen. Das ist bei etwas mehr als der Hälfte so. Autos mit starken Nutzungsspuren oder umfassenden baulichen Veränderungen erhalten keinen Oldtimerstatus. Die „kraftfahrzeugtechnischen Kulturgüter“ müssen in einem guten Zustand sein und dürfen nur zeitgenössisch baulich verändert werden. Restaurationen sollten mit Originalteilen erfolgen.

Noch zu jung für Oldies

Youngtimer sind Fahrzeuge, die noch nicht die offizielle Altersgrenze für Oldtimer erreicht haben. Oft sind es Liebhabermodelle, die nur in geringen Stückzahlen produziert wurden. Die Halter hegen und pflegen ihre Autos und warten auf das Erreichen der Altersgrenze für Oldtimer. Manch einer nutzt seinen Klassiker auch als Geldanlage. Je älter, umso wertvoller ist hier die Devise – vor allem bei niedriger Laufleistung. Es gibt keine festgelegte Altersgrenze für Youngtimer – gemeint sind im allgemeinen Fahrzeuge zwischen 20 und 30 Jahren seit ihrer Erstzulassung.

Die Pressemeldung auf huk.de:

https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/oldtimer.html

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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