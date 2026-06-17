Benefizkonzert „Musical & More“ Mombacher Bohnebeitel

»Musical & More« von und mit Jürgen Finkenauer, begeistert im Mainzer Haus der Jugend – Fastnachtstradition trifft Afrika

Mit einem festlichen Konzertabend im Kulturzentrum/Haus der Jugend in Mainz haben die Mombacher Bohnebeitel am 9. Mai 2026 einen bemerkenswerten Beitrag für Bildungsgerechtigkeit in Afrika geleistet. Das Benefizkonzert »Musical & More – Die schönsten Musical & Welthits« erbrachte 2.500,00 Euro für die Treehouse Academy in Rundu, Namibia – eine Partnerschule, die seit Jahren von dem Mainzer Sänger und Entertainer Jürgen Finkenauer sowie seiner Partnerin Andrea Schäfer persönlich betreut wird.Das Publikum erlebte einen mehr als dreistündigen Abend mit Titeln aus »Tanz der Vampire«, »West Side Story«, »Starlight Express«, »Evita« sowie Welthits von ABBA, Elvis Presley und Udo Jürgens. Musicalsängerin Anja Odenthal – Gewinnerin der Goldenen Stimmgabel – sowie Sängerin Kemi Arinka, Sänger Harald Simon und Jürgen Finkenauer gestalteten den Abend mit solistischen und gemeinsamen Darbietungen. Das Showtanz-Ensemble Star Generation der Tanzschule Manfred S begeisterte mit choreographischen Höhepunkten zu Starlight Express, Tanz der Vampire und einem ABBA-Medley. Saxophonist Wolfgang Becker, langjähriger Bandleader der Synkopers und musikalisch verantwortlich für zahlreiche TV-Sitzungen von »Mainz bleibt Mainz«, setzte weitere musikalische Akzente. Für heitere Unterhaltung der ganz eigenen Art sorgte Hildegard Bachmann: Mit einem Vortrag aus ihrem literarischen Werk und einer Reihe von Anekdoten – jenen kurzen, pointierten Geschichten, die zum guten Ton geselliger Abende gehören – bewies sie, dass das gesprochene Wort auf einer Musicalbühne seinen festen Platz behaupten kann. Den emotionalen Kulminationspunkt des Abends bildeten die African Songs des Chores TonART Schwabenheim unter der Leitung von Johannes Püschel – rund 25 Sängerinnen und Sänger, die den Bogen zwischen Mainz und Namibia musikalisch schlossen.

Heinz Meller, Präsident der Mombacher Bohnebeitel, der selbst mit Parodien auf der Bühne stand, zeigte sich bewegt: Die Zusammenarbeit mit Jürgen Finkenauer und Andrea Schäfer sei eine Herzensangelegenheit – und der Abend ein Beweis, dass ein Fastnachtsverein weit über die närrische Jahreszeit hinaus gesellschaftliche Verantwortung tragen kann.

Über die Treehouse Academy

Die Treehouse Academy in Rundu, im Nordosten Namibiens, bietet Kindern Bildung vom Kindergarten bis zur 7. Klasse. Die Schule wird von dem deutschen Pädagogen Michael Kühne geleitet, der das Projekt von seinen Schwiegereltern übernahm und es mit eigenem Engagement sowie der Unterstützung von Organisationen wie »Ein Herz für Kinder« kontinuierlich ausgebaut hat. Namibia – bis 1915 Teil des deutschen Kolonialgebiets Deutsch-Südwestafrika – pflegt bis heute enge kulturelle Verbindungen zu Deutschland; das persönliche Engagement von Finkenauer und Schäfer wurzelt nicht zuletzt in diesem historisch gewachsenen Band. Die beiden haben die Schule Anfang Juni 2026 erneut persönlich besucht und die Spendenerlöse übergeben.

Über die Mombacher Bohnebeitel Der MCV »Die Bohnebeitel« 1886 e.V. zählt zu den ältesten Fastnachtsvereinen Mainz‘. Gegründet im selben Jahrzehnt, in dem die Mainzer Fastnacht ihre organisierte Form erhielt, steht der Verein aus dem Stadtteil Mombach für eine Vereinskultur, die gesellschaftliches Engagement als festen Bestandteil ihres Selbstverständnisses begreift. Das Benefizkonzert »Musical & More« ist ein Ausdruck dieses Anspruchs.

Kontakt Andrea Schäfer & Jürgen Finkenauer E-Mail: andreaschaefer69@gmx.de · Tel.: +49 171 3785008 www.juergen-finkenauer.de

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