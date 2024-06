Benefizveranstaltung mit Mineralwasser-Botschafterin Malaika Mihambo

Springen für den guten Zweck

+++ Unter dem Motto „Spring mit Malaika!“ fand am 22. Juni 2024 eine Benefizveranstaltung mit Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo in ihrer Funktion als Mineralwasser-Botschafterin statt +++ Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V. (VDM) übergibt stellvertretend für viele Mineralbrunnen in Deutschland und weiteren Unterstützern Spendenschecks im Gesamtwert von 75.000 Euro +++

Viele deutsche Mineralbrunnen und weitere Unterstützer engagierten sich bei dem Benefiz-Event der Mineralwasser-Branche zugunsten von Kindern und Jugendlichen. Die vielen Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen trugen ebenfalls mit ihrem sportlichen Einsatz dazu bei, die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ mit Spenden zu unterstützen. Das Ergebnis: ein großer Erfolg für hilfsbedürftige Kinder. Stellvertretend für die vielen Mineralbrunnen in Deutschland übergab Mineralwasser-Botschafterin Malaika Mihambo zusammen mit VDM-Geschäftsführer Jürgen Reichle einen Spendenscheck in Höhe von 60.000 Euro an die Stiftung.

„Die deutschen Mineralbrunnen haben hier in Köln direkt vor den Toren von RTL ein tolles Benefiz-Event auf die Beine gestellt. Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen der Kinder für die große Spendenbereitschaft der gesamten Branche“, freute sich RTL-Moderator und Ressortleiter Sport Andreas von Thien über die Spende zugunsten von „RTL – Wir helfen Kindern“. Die gespendete Summe kommt zu 100 Prozent verschiedenen nationalen und internationalen Kinder- und Jugendhilfsprojekten zugute.

Malaika Mihambo nahm zudem einen weiteren Spendenscheck in Höhe von 15.000 Euro für ihre Initiative „Malaikas Herzsprung“ aus den Händen von VDM-Geschäftsführer Jürgen Reichle entgegen. Mit dem Geld sollen unter anderem Grundschulkindern Mitgliedschaften in Leichtathletikvereinen ermöglicht werden. In der Football Experience vor dem RTL-Gebäude in Köln-Deutz ermunterte Mihambo in ihrer Rolle als Mineralwasser-Botschafterin die Menschen zu Sprüngen, deren Weite addiert und entsprechend honoriert wurden.

„Als Sportlerin ist ein bewusster Lebensstil für mich selbstverständlich. Mineralwasser ist mein bevorzugtes Getränk, weil ich auf seine Qualität vertraue“, sagte Malaika Mihambo begeistert zu Beginn der Veranstaltung. „Diese Botschafterrolle passt daher perfekt zu mir“, erklärte die 30-Jährige. „Es ist wichtig, ausreichend zu trinken, und Mineralwasser ist dafür die beste Wahl.“

Das von der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) organisierte Event war ein großer Erfolg: Die frisch gekürte Europameisterin im Weitsprung konnte zusammen mit der IDM viele junge Sportlerinnen und Sportler, Familien und Passanten dazu bewegen, für den guten Zweck zu springen. Jeder Sprung zählte: Für jede gesprungenen 50 Zentimeter spendeten die Deutschen Mineralbrunnen einen Euro an Mihambos Initiative „Malaikas Herzsprung e. V.“.

„Natürliches Mineralwasser ist der beliebteste Durstlöscher in Deutschland. Die natürliche Reinheit, hohe Qualität und individuelle Mineralisierung macht es auch zum idealen Getränk für alle Sportlerinnen und Sportler. Egal ob jung oder alt. Wir sind sehr froh, mit Malaika Mihambo eine ebenso erfolgreiche wie glaubwürdige Botschafterin für unser Naturprodukt gefunden zu haben“, erklärte Jürgen Reichle.

„Es macht mich glücklich, viele Kinder und Familien dabei zu unterstützen, im Verein Sport zu treiben und wichtige Werte wie Zielsetzung, Fokussierung, Teamgeist und Fairplay zu lernen“, ergänzte Malaika Mihambo.

Unter den zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Benefizveranstaltung waren auch viele Kindergruppen aus umliegenden Sportvereinen. Unter den teilnehmenden Sportvereinen verloste der VDM zusätzlich insgesamt 4 x 500 Euro für die Teamkasse.

Von den geschmacklichen Qualitäten des natürlichen Durstlöschers konnten sich die Besucherinnen und Besucher bei einem Mineralwasser-Tasting unter der fachkundigen Anleitung von Mineralwasser-Sommelier Markus Ernst überzeugen. Vier verschiedene Mineralwässer aus dem Norden und Süden sowie Westen und Osten Deutschlands gaben den Wissensdurstigen einen Einblick in die geschmackliche Vielfalt des erfrischenden Naturprodukts.

Der VDM stellte bei den sommerlichen Temperaturen für alle Besucher des Benefiz-Events „Spring mit Malaika“ kostenfrei rund 2.500 Liter natürliches Mineralwasser zur Verfügung.

Mehr Informationen rund um natürliches Mineralwasser: www.mineralwasser.com

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 150 überwiegend kleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500 verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021 gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestarteten Brancheninitiative „Klimaneutralität 2030“ begleitet der VDM die deutschen Mineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden.

