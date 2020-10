Benway Solutions auf Hoher See

Logistikexperte rüstet Schiff für Jungfernfahrt aus

Die Benway Solutions GmbH mit Hauptsitz in Bremen unterstützt ihre Kunden deutschlandweit mit der Expertise in Bereichen wie Transport- und Prozessoptimierung. Im September 2020 übernahm das Team am Standort Papenburg kurzfristig die Erstausrüstung eines Kreuzfahrtschiffs.

Logistikexperte springt kurzfristig in die Bresche

Da es seitens der Reederei zu Kapazitätsengpässen kam, übernahm Benway Solutions kurzerhand deren Aufgaben. Hierzu gehörten unter anderem der Einbau der Automatiktüren, die Installation von Einrichtungs- und Kunstgegenständen sowie die Ausrüstung des sogenannten Hotelbetriebs an Bord des Schiffes.

Das Resultat der Arbeit von Benway Solutions spiegelt sich in der Ausrüstung des Schiffes wider: 160 Automatiktüren wurden eingebaut und in Betrieb genommen, das Team montierte fast 7 000 m² Kühlraum und stattete den Fitnessbereich, das Casino und die Pool-Landschaft aus. Eine besonders durchdachte Planung war für die Ausrüstung der Kabinen und des Hotelbetriebs auf dem gesamten Schiff erforderlich. Sämtliche zu diesen Bereichen gehörigen Gegenstände – Handtücher, Kopfkissen und dergleichen – wurden schrittweise platziert. Zuerst wurden sie auf das Schiff gebracht und an verschiedenen ausgewählten Punkten zusammengestellt. Von dort aus transportierte das Team von Benway Solutions die Komponenten in die Kabinen. Pünktlich zur Jungfernfahrt war das Schiff vollständig ausgestattet und konnte wie geplant ablegen.

Outsourcing-Spezialist in der Logistik

Die Übernahme von verschiedenen Prozessen ist Teil des vielfältigen Dienstleistungsspektrums der Benway Solutions GmbH. Die Experten für Logistik wickeln die Prozesse ihrer Kunden ab und optimieren diese. Zusätzlich ist das deutschlandweit agierende Unternehmen im Bereich Consulting tätig und berät seine Kunden in Bezug auf die Optimierung von Logistikprozessen.

Die beschriebenen Aufgaben gehören zum Bereich “Marine”, der im April 2020 vom Bremer Unternehmen übernommen wurde. Dabei setzt der Dienstleister auf moderne Technologien (Warenwirtschaftssystem, Dokumentations- und Zollverfahren) und übernimmt für Schiffbauunternehmen die operative Abwicklung großer Produktionslager für alle Arten von Schiffbaukomponenten. Benway Solutions sorgt für die richtige Lagerung und Kommissionierung sowie den rechtzeitigen Transport der benötigten Teile.

Die Benway Solutions GmbH mit Hauptsitz in Bremen ist spezialisiert auf industrielle und logistische Dienstleistungen. Das Leistungsspektrum reicht von Logistik-Outsourcing, Repacking und Warehousing bis hin zur Übernahme und Optimierung von Produktionsprozessen. Der Industrie- und Logistikdienstleister ist an 12 Standorten in Deutschland vertreten, darunter Berlin, München, Stuttgart und Mannheim.

