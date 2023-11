Berlin: 26. Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße

Seit nunmehr 26 Jahren gilt der Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße im Herzen Berlins als Insider-Tipp für all jene, die nach innovativen und ungewöhnlichen Produkten suchen und dabei gerne kleine Manufakturen unterstützen, die auf ressourcenschonende und klimafreundliche Herstellungsprozesse setzen. Am 2. Dezember öffnet er wieder seine „Pforten“, der Eintritt ist frei.

+++ Eine kleine und feine romantische Oase der Festlichkeit! +++

Nur einen Katzensprung von den Hackeschen Höfen entfernt, entrückt man dem Weihnachtstrubel und findet sich in einer der ältesten Straßen Berlins wieder. Das einmalige Konzept wurde bereits 1996 mit dem 1. Preis des Umweltwettbewerbs honoriert und hebt sich von den anderen Weihnachtsmärkten der Stadt wohltuend ab. Über 80 verschiedene Händler bieten kunstvolle, hochwertige und außergewöhnliche Produkte an.

+++ Zauberhafte Erlebnisse und unerwartete Entdeckungen +++

Von jungen Berliner Kreativen über hochwertige Bio-Produkte bis hin zu Fairtrade-Artikeln und trendigem Kunsthandwerk verzaubert dieser Kiez-Markt, unter der Mitwirkung von Lichtkünstlern, kleinen Chören und Aktionstheater, alle Besucher und ist es wert entdeckt zu werden.

Die Suche nach dem perfekten Geschenk für diejenigen, die bereits alles haben kann stressig werden, aber zum Glück endet diese oftmals auf dem Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße. Lassen Sie sich von unerwarteten Schätzen überraschen, die Sie ursprünglich nicht gesucht oder erwartet hätten.

+++ Viele kleine Manufakturen mit begrenzten Mengen +++

Manche von ihnen sind nur für einen Tag am Markt, da sie nur in kleinen Mengen produzieren. Hier warten handgefertigte Schätze und Kunstwerke darauf, von Ihnen

Von trendig-hippem Berliner Design- und Kunsthandwerk über Naturwaren höchster Bio-Güte bis hin zu den verschiedensten Gegenständen aus fairem Handel findet man hier eine Vielzahl an ungewöhnlichen Objekten.

+++ Es gibt viele besondere Aussteller auf dem Umwelt – und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße, hier zwei davon: +++

„Versteckte Bestecke“ – eine Ode an die Wiederverwendung.

Michel Goin der 1995 aus Paris nach Berlin kam, verwandelt gebrauchtes Silberbesteck in atemberaubende Skulpturen und Schmuckstücke. Jedes Werk erzählt eine Geschichte vergangener Tage und präsentiert gleichzeitig eine nachhaltige Vision für die Zukunft. Seine Silberkreationen sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch ein Plädoyer für die Wiederverwendung und den Wert von Materialien. Lernen Sie den Künstler persönlich kennen!

Medienkontakt

Michel Goin

Tel.: +49 160 1602244

Mail: micgitan@web.de

WohlWollen – Wolle der Superstar der Selbstreinigungskraft

Natürliche Wolle hat eine faszinierende Selbstreinigungskraft aufgrund der pilzunfreundlichen Eiweißstruktur, deswegen fängt Wolle auch nicht so schnell an zu riechen, selbst an strapazierten Stellen.

„Öfter Kleidung aus echter Wolle tragen, pro Woche 1x weniger Duschen, viele Tausende Liter Wasser einsparen“, so einfach ist das, wenn man die wertvollste Ressource (Wasser) auf unserem Planeten schützen möchte, sagt Gottfried Graupner, Inhaber der Fa. WohlWollen. Er berät und verkauft ab dem zweiten Adventswochenende.

Die Ware bringt er mit seinem selbstgebauten, elektronisch unterstütztem Lastenfahrrad zum Markt! Das Angebot umfasst: Socken, Leggins, Pullover, Hausschuhe, seidenfadengenähte Wollnachthemden, Wachstücher und nicht zu vergessen, den beliebten BIO-WASSERWIRBLER, u.v.m..

Medienkontakt – WohlWollen

Gottfried Graupner

Tel.: +49 34466 71 289

Mail: info@wohlwollen-versand.de

+++ Walk-Acts und Straßentheater – reichhaltiges Programm an Unterhaltung +++

Ob die Schneekönigin im leuchtenden Gewand und auf Stelzen, oder ein rühriges Straßentheater wo ein Engel, unter aktiver Mithilfe seiner Kollegen, die ersten Flugversuche unternimmt. Der Weihnachtsmann ist täglich vor Ort und verteilt kleine Geschenke, die sich die Kinder, zum Beispiel, gegen Vortrag eines weihnachtlichen Gedichts, verdienen können. Ein herzerwärmendes Highlight sind die selbst musizierenden Kinder und Chöre aus der Umgebung.

+++ Von Klassikern bis hin zu internationalen Köstlichkeiten +++

Neben den Klassikern wie Crepes, Bratwurst und Glühwein, bietet der Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße auch Besonderheiten, wie Chai Banana Bread, Fasanensalami oder Chai-Tees auf Vitalpilzbasis u.v.m.

Standort:

Sophienstraße, 10178 Berlin-Mitte

Öffnungszeiten:

1. Wochenende: 02.12. – 03.12.2023

2. Wochenende: 09.12. – 10.12.2023

3. Wochenende: 16.12. – 17.12.2023

jeweils samstags von 12:00 – 20:00 Uhr, sonntags von 11:00 – 19:00 Uhr

Eintritt frei!

Weitere Informationen:

http://www.weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de

http://www.pr4you.de

