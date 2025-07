Berlin: Potenzial der Windvorranggebiete beziffert

Fachanalyse von 4cast zeigt Strompotenziale

Berlin, 11.07.2025 – Eine aktuelle Analyse der 4Cast GmbH & Co. KG liefert erstmals eine datenbasierte Abschätzung des Stromertragspotenzials der acht neu ausgewiesenen Windvorrangflächen in Berlin. Die Berechnungen zeigen ein mögliches jährliches Nettoenergieerzeugungspotenzial von insgesamt 127.766 MWh – dies entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 72.000 Haushalten in der Hauptstadt.

Die Analyse wurde mit der Software 4Cast Horizon durchgeführt. Grundlage waren ERA5-Reanalyse-Windzeitreihen (2004-2023), Landnutzungs- und Höhenmodelle (SRTM, CORINE) sowie die Leistungskennlinien moderner Windenergieanlagen der 6-7MW-Klasse. Schall-, Schatten- und Artenschutzauflagen sowie technische Verfügbarkeiten wurden gemäß den FGW-Richtlinien (TR6) berücksichtigt.

Da derzeit keine konkreten Anlagenplanungen vorliegen, wurde pro Vorrangfläche jeweils eine exemplarische Windenergieanlage simuliert. Die Ergebnisse liefern eine Potenzialabschätzung der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Windvorranggebiete. Sie stellen keine Vorhersage zur Realisierung konkreter Projekte dar, sondern dienen als Grundlage für die fachliche Einordnung und weitere Planungsschritte.

Neben dem Klimabeitrag – eine mögliche Vermeidung von rund 51.100 Tonnen CO pro Jahr – sind mit den Vorrangflächen auch finanzielle Effekte verbunden: Durch freiwillige EEG-Zahlungen (§6 EEG) sowie die verpflichtende Windabgabe (§2 BbgWindAbgG) könnten jährlich bis zu 568.000 Euro an die Berliner Bezirke fließen (bei einer Anlage pro Fläche). Bei mehreren Anlagen pro Fläche vergrößern sich die Zahlungen und die Vermeidung von CO entsprechend.

Hintergrund und weiterführende Informationen

Eine detailliertere Übersicht ist unter folgendem Link abrufbar: https://web.4-cast.de/hubfs/Windvolution%2025/Windeigungsgebiete-Berlin-Management-Report-4cast.pdf

Weitere Details und die vollständigen Ertragsabschätzungen finden Sie unter: https://web.4-cast.de/windertrag-berlin

Hinweis: Die vorliegende Analyse wurde unabhängig und ohne Auftrag Dritter erstellt. Sie dient der neutralen Potenzialbewertung und ist nicht als Werbung für bestimmte Projekte oder Betreiber zu verstehen.

Über 4Cast

Die 4Cast GmbH mit Sitz in Potsdam ist ein unabhängiges Unternehmen für datenbasierte Standortanalysen und Ertragsabschätzungen im Bereich der erneuerbaren Energien. 4Cast entwickelt keine eigenen Windprojekte, sondern erstellt auf Basis meteorologischer Daten und technischer Standards Analysen für Planungs- und Bewertungszwecke.

