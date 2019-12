„Berlin – Tag & Nacht“: Interlutions setzt digitale RTLZWEI-Kampagne um

Digitalexperten übernehmen Bannerentwicklungen zur beliebten Vorabend-Serie

Köln/Berlin/Hamburg, 18.12.2019 – Schon seit 2011 zieht „Berlin – Tag & Nacht“ (kurz: BTN) auf RTLZWEI vor allem die jüngere Zielgruppe in ihren Bann. Zur Bewerbung des beliebten Formats startete der Münchener Fernsehsender eine Kampagne, die die Geschichten um die coole Berliner WG-Welt, die montags bis freitags um 19.05 Uhr ausgestrahlt werden, nun noch mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken soll. Unterstützung kam – wie schon oft – von der Digitalagentur Interlutions, die die Bannerentwicklung und -adaption für verschiedene Kanäle übernahm.

Die Digitalexperten waren für Kreation, Realisierung und Projektmanagement der digitalen Werbemittel zuständig, die an die Print- und Out-of-Home Kampagne angelehnt sind. Das Konzept setzt dabei die Hauptdarsteller in den Mittelpunkt und zeigt sie vor typischen Berliner Motiven, wie der Siegessäule, der Oberbaumbrücke und der Berliner U-Bahn. Der von RTLZWEI entwickelte Slogan „Zusammen ist…“ wurde von Interlutions passend zu den Bildmotiven mit Begriffen wie „SPASS“, „LIEBE“ und „ALLES“ emotional in Szene gesetzt.

Aktuell sind die Banner auf reichweitenstarken Plattformen wie t-online.de, hoerzu.de sowie auf Facebook und Instagram platziert. Die unterschiedlichen Formate reichen von InApp über Mobile bis hin zu klassischen Webbannern wie Fireplace und Billboards.

„BTN ist eines der bedeutendsten Sendeformate für RTLZWEI. Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zum wiederholten Male an der Entwicklung von Maßnahmen für den Sender beteiligt waren. Sehr gern leisten wir unseren Beitrag zum anhaltenden Erfolg dieser Serie“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin und Hamburg. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

Bildquelle: Interlutions GmbH