Berliner Börsentag 2022 – Anlegerwissen ist wichtiger denn je!

Am 08. Oktober 2022 findet der diesjährige Börsentag Berlin im MOA Bogen nahe des Westhafens statt. In Zeiten steigender Inflation und sinkender Börsenkurse vermittelt die große Finanzmesse den Besuchern wertvolles Wissen zu allen Bereichen der Geldanlage. Mit 45 Ausstellern und zahlreichen Vorträgen bietet der Börsentag Berlin seinen Besuchern auch in diesem Jahr die Chance, sich über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten und neue Möglichkeiten zu informieren, wie man sein Geld sinnvoll anlegt.

Nach einer langen Boomphase an den Aktienmärkten mussten Anleger in den letzten Monaten erstmals seit Jahren stark sinkende Börsenkurse verkraften – für viele, gerade jüngere Trader eine völlig neue Situation. Gleichzeitig stieg die Inflation weltweit so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr und entgegen der noch im Frühjahr gebetsmühlenartigen wiederholten Beteuerungen einiger Zentralbanker dürften sich die Preissteigerungen nicht nur als temporäres Phänomen entpuppen. Auch die geopolitische Lage, die weiterhin nicht vollständig ausgestandene Pandemie sowie die aktuelle Energiekrise tragen nicht dazu bei, dass sich die Lage in absehbarer Zeit verbessern dürfte.

Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Geldanlage zu befassen und aktiv die Chancen zu nutzen, die sich auch in Krisenzeiten bieten. Der Börsentag Berlin steht seit Jahren für fundierte Informationen rund um die persönlichen Finanzen. Mit 45 Ausstellern und einem umfang- und facettenreichen Vortragsprogramm bietet die größte Finanzmesse in Berlin und Brandenburg unentbehrliche Informationen für alle, die sich in Geldfragen nicht einfach in ihr Schicksal ergeben möchten.

Auf dem Börsentag Berlin am 08. Oktober 2022 im MOA Bogen in Moabit finden die Besucher gebündelte fachliche Kompetenz, die von Tipps für Einsteiger bis zu ausgefeilten Strategien für Profis alles bietet. Hier entdeckt garantiert jeder das Richtige für seine Finanzinteressen. Die renommierten Aussteller repräsentieren die neusten Trends und Produkte und damit das gesamte Spektrum des Themas Geldanlage. Zudem gibt es auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm an hochwertigen Vorträgen und Podiumsdiskussionen, bei denen die Kunden direkte und exklusive Einblicke der Branchenkenner aus erster Hand gewinnen können.

„In den letzten Jahren kannten die Börsenkurse allen Widrigkeiten zum Trotz nur eine Richtung, nämlich bergauf. Da war es vergleichsweise einfach, mit einem ausreichend langen Anlagehorizont gute Gewinne zu machen. Das hat sich in diesem Jahr geändert und viele Anleger sind verunsichert, ob sie in der Krise nicht doch zu sicheren Häfen wie Gold zurückkehren sollen. Dabei ist es genau jetzt wichtig, sich mit dem Thema Geldanlage zu befassen und aktiv zu werden, denn die Inflation bewirkt, dass das eigene Geld immer weniger wert ist“, erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Mitveranstalter des Börsentags Berlin.

„Bereits im vergangenen Jahr haben wir beim ersten Börsentag nach den Einschränkungen durch die Pandemie gemerkt, dass die Besucher hungrig nach Finanzwissen sind. Die derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen dürften diese Entwicklung noch verstärken“, fügt Dirk Mahnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und ebenfalls Mitveranstalter des Börsentags hinzu. „Unser vielfältiges Programm trägt diesem Umstand Rechnung und bietet Vorträge zu allen relevanten Themen von Altersvorsorge und Aktien über ETFs bis hin zu Inflationsabsicherung und Trading.“

Der Börsentag Berlin 2022 findet am 08. Oktober 2022 im Moa Bogen Center Berlin (Stephanstr. 38-43, 10559 Berlin-Moabit) statt. Ab 9.30 Uhr sind die Türen geöffnet. Um 17.00 Uhr endet die Veranstaltung. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über die Homepage ist jedoch erforderlich.

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.

