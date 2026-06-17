Berliner Eventagentur BEEFTEA inszeniert Kundenbindung für die Radeberger Gruppe in Dublin

Guinness, Dialog und internationale Markenwelten im Fokus des GFGH-Stammtischs 2026

Die Radeberger Gruppe hat im Rahmen ihres exklusiven GFGH-Stammtischs ausgewählte Partner aus dem Getränkefachgroßhandel Gastronomie nach Dublin eingeladen. Konzeption, Kommunikation und Umsetzung lagen in den Händen der Eventagentur Berlin BEEFTEA, die das Projekt als strategischer Partner seit vielen Jahren begleitet. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand die internationale Kultmarke Guinness und die Frage, wie starke Marken auch in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich positioniert werden können.

Als Heimat von Guinness bot die irische Hauptstadt den passenden Rahmen für den Austausch zwischen Kunden, Branchenexperten und Vertretern der Radeberger Gruppe. Neben aktuellen Entwicklungen im Getränkemarkt standen insbesondere Zukunftsthemen wie verändertes Konsumverhalten, alkoholfreie Alternativen und neue Wachstumspotenziale für Gastronomiebetriebe im Fokus.

Ein besonderes Highlight war der Besuch des Guinness Storehouse, wo die Teilnehmer die Geschichte und internationale Bedeutung einer der bekanntesten Biermarken der Welt erleben konnten. Ergänzt wurde das Programm durch Einblicke des europäischen Guinness-Managements sowie authentische Begegnungen mit der irischen Pub-Kultur.

„Der direkte Austausch mit den wichtigsten Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Partnerschaften. Mit dem GFGH-Stammtisch schaffen wir Raum für Dialog, Inspiration und gemeinsame Zukunftsperspektiven.“ — Andreas Grunszky, Geschäftsführer, Eventagentur BEEFTEA Berlin

Die BEEFTEA Eventagentur Berlin verantwortete auch in diesem Jahr die gesamte Projektumsetzung: Bereits im Vorfeld sorgte eine kreative Kommunikationskampagne für Aufmerksamkeit und Vorfreude bei den Teilnehmern. Individuell gestaltete Einladungen, eine begleitende Event-Website sowie personalisierte Dartscheiben als augenzwinkernde Einstimmung auf die Destination Dublin machten das Markenerlebnis bereits vor Reisebeginn erlebbar.

Mit dem GFGH-Stammtisch unterstreicht die Radeberger Gruppe die Bedeutung langfristiger Kundenbeziehungen und setzt auf persönliche Begegnungen als wichtigen Erfolgsfaktor im Gastronomiemarkt. Die Veranstaltungsreihe hat sich in den vergangenen Jahren als feste Plattform für Austausch, Inspiration und partnerschaftliche Zusammenarbeit etabliert.

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