Berliner Schule gewinnt Ausschreibung des Europäischen Klimapakts „Pact2School“

Ernst-Habermann-Grundschule erhält 1.000 Euro EU-Förderung für das Schulgartenprojekt „Unser Schulgarten als Klimainsel“

Die Ernst-Habermann-Grundschule in Charlottenburg-Wilmersdorf gehört mit ihrem Projekt „Unser Schulgarten als Klimainsel“ zu den 15 Gewinnerprojekten der europaweiten Ausschreibung „Pact2School“ des Europäischen Klimapakts. Mit seinem überzeugenden Konzept sicherte sich das Projekt eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro.

Das Projekt wurde von einem Botschafter des Europäischen Klimapakts gemeinsam mit Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern der Schule entwickelt. Den Förderantrag verfasste der Klimapakt-Botschafter, der darüber hinaus auch die Umsetzung des Projekts an der Schule begleitet. Entstanden ist die Initiative im Rahmen eines schulischen FREIDAY-Projekts, einem Format, das Schülerinnen und Schülern Raum für selbstbestimmtes, projektbasiertes Lernen gibt. Im Mittelpunkt steht die Idee, den Schulgarten als Lern-, Erlebnis- und Klimaschutzort weiterzuentwickeln und Schülerinnen und Schüler frühzeitig für Klimaschutz, Biodiversität und nachhaltiges Handeln zu begeistern.

Die offizielle Übergabe der Förderung und die Vorstellung des Projekts finden am 7. Juli 2026 um 8:15 Uhr auf dem Gelände der Ernst-Habermann-Grundschule statt. Isabel Ahrens, Deutschland-Koordinatorin des Europäischen Klimapakts, wird die Förderung offiziell übergeben und den Hintergrund des Klimapakts sowie der Pact2School-Initiative erläutern. Dabei erhalten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Gäste Einblicke in die geplanten Maßnahmen und deren Beitrag zu einer klimaresilienten und lebenswerten Schule.

„Pact2School“ ist eine Initiative des Europäischen Klimapakts, die Schulen dabei unterstützt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Schulalltag praktisch erlebbar zu machen. Gefördert werden kreative Projekte, die junge Menschen motivieren, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen.

Über den Europäischen Klimapakt

European Climate Pact Website https://climate-pact.europa.eu/

Der Europäische Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Ziel ist es bis 2030 die Emissionen der Europäischen Union um 55 Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Dafür braucht es die europäische Zivilgesellschaft.

Der Europäische Klimapakt schafft einen lebendigen Raum für den Dialog mit der Zivilgesellschaft und ermöglicht die Vernetzung für den Klimaschutz und gemeinsame Klimaanpassung regional, national und europaweit.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel, die Europäischen Klimaziele, den EU Green Deal und Chancen der klimaneutralen Transformation zu sprechen. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

Derzeit gibt es in Deutschland 100 Botschafter und Botschafterinnen.

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Bildquelle: @Andrea Fiebitz