Berliner Start-ups ContractHero und CAYA verkünden ihre Partnerschaft

Digitales Vertragsmanagement weitergedacht

Berlin. Unternehmen, die ihre Briefpost von Caya digitalisiert erhalten, profitieren ab sofort von einem weiteren Benefit. Denn der Digitalisierungs-Enabler hat sein Dokumenten-Management-System Caya Document Cloud um eine Schnittstelle zu ContractHero erweitert. – Dabei handelt es sich um ist eine Lösung, die Verträge digital verwaltet. So können eingehende Dokumente nahtlos in ContractHero übernommen werden. Andersherum bedeutet diese Zusammenarbeit für ContractHero-Kunden, dass sie sich nicht mehr um die Digitalisierung der per Post eingehenden Verträge kümmern müssen.

Die Briefpost von Unternehmen beinhaltet nach wie vor zahlreiche Verträge. Deren analoge Verwaltung ist zeitaufwendig und das Risiko groß, Fristen zu übersehen. Diese Nachteile können mit einer digitalen Vertragsmanagement-Lösung wie ContractHero eliminiert werden. Die Cloud-basierte Software verfügt über zahlreiche Funktionen, unter anderem zur Analyse, zum Suchen und Filtern von Details sowie automatische Erinnerungen an Kündigungsfristen.

“Wir erhalten zunehmend Anfragen von unseren Kunden, die ihre per Post eingehenden Verträge digitalisieren lassen möchten”, sagt Sebastian Wengryn, Geschäftsführer der ContractHero GmbH. “Diese können wir nun mit der Anbindung unserer Lösung an die Caya Document Cloud umsetzen.” Caya scannt die Briefpost seiner Kunden, um sie dann tagesaktuell in seiner Document Cloud zur Verfügung zu stellen. Von dort können Kunden Verträge per Mausklick einfach in ContractHero importieren.

Alexander Schneekloth, Geschäftsführer von Caya, ergänzt: “Die Digitalisierung des Posteingangs ist vor allem jetzt in der Homeoffice-Zeit unabdingbar, damit Unternehmen ihr Tagesgeschäft aufrechterhalten können. Doch das ist nur ein Teil. Es ist außerdem erforderlich, dass die eingehenden Dokumente auch in den Lösungen vorhanden sind, die diese weiterverarbeiten. Mit der Anbindung an ContractHero stellen wir das für Verträge sicher und vereinfachen so deren Verwaltung.”

Über ContractHero:

Das Softwareunternehmen ContractHero ist Anbieter einer führenden digitalen Vertragsmanagement-Lösung für Geschäftskunden. Im Rahmen des Software-as-a-Service-Modells hilft diese kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups bei der Digitalisierung und Automatisierung manueller Prozesse im Finanz- und Rechtsbereich. Die Finanz- und Digitalexperten Gerry Koch (31) und Sebastian Wengryn (30) haben das Unternehmen 2020 in Berlin gegründet, um Unternehmensverträge einfach und übersichtlich an einem Ort digital zu organisieren. ContractHero eignet sich besonders für Unternehmen, die mit einer steigenden Zahl an Verträgen konfrontiert sind und ihre administrativen Aufgaben digitalisieren und optimieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.contracthero.de

Über Caya:

Caya ist ein führender Digitalisierungs-Enabler für kleine und mittelständische Unternehmen. Dazu digitalisiert Caya die tägliche Briefpost seiner Kunden und bietet mit der Document Cloud ein smartes Dokumenten-Management-System an. Mit der Anbindung an mehr als 30 Lösungen, darunter Buchhaltungs- oder Projektmanagementsoftware, liefert Caya die Grundlage für automatisierte, digitale Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei eine intuitive Bedienung ohne hohe Implementierungshürden bzw. Einführungsaufwand. Mehr als 10.000 Kunden profitieren bereits insbesondere von Effizienzsteigerungen, einem einfachen, ortsunabhängigen Zugriff auf ihre Dokumente sowie einer revisionssicheren Ablage. Caya wurde 2017 von Alexander Schneekloth gegründet und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.getcaya.com

