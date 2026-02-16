Berliner Startup sagt dem Schwarzmarkt den Kampf an

CannabisRezept.Berlin startet lokale Versorgungsplattform
Berlin, [16.02.2026] – Mit dem offiziellen Launch von CannabisRezept.Berlin erhält die Hauptstadt ihre erste spezialisierte Plattform für medizinisches Cannabis, die konsequent auf Hyper-Lokalisierung setzt. Während nationale Telemedizin-Anbieter oft anonym agieren, vernetzt das neue Portal Berliner Patienten direkt mit über 45 Partner-Apotheken in der Stadt und ermöglicht eine legale Versorgung innerhalb von nur 60 Minuten.
Lokale Expertise statt anonymer Plattformen
Der Berliner Cannabismarkt ist im Umbruch. Doch trotz der Teil-Legalisierung greifen viele Konsumenten aus Unwissenheit oder aufgrund bürokratischer Hürden weiterhin auf den unsicheren Schwarzmarkt zurück. Hier setzt CannabisRezept.Berlin an: „Wir wollen die „Berliner Grüne Revolution“ einläuten“, erklärt das Team hinter der Plattform. „Unser Ziel ist es, den Berlinern einen sicheren, ärztlich begleiteten Zugang zu laborgeprüftem medizinischem Cannabis zu ermöglichen – direkt aus ihrem Kiez.“
In drei Schritten zum Rezept – sicher und schnell
Die Plattform reduziert die Hürden für Patienten auf ein Minimum. In einem digitalisierten Prozess, der nur etwa zwei bis drei Minuten in Anspruch nimmt, können Patienten ein Rezept anfordern, das von kooperierenden Ärzten geprüft wird. Nach der Freigabe wird das Rezept direkt an eine der Berliner Partner-Apotheken übermittelt. Das Ergebnis: Patienten können ihre Medikamente oft noch am selben Tag abholen oder sich per Kurier in Rekordzeit nach Hause liefern lassen.
Innovation: Das Berliner Cannabis Profil-System (BCPS®)
Ein besonderes Highlight der neuen Webseite ist das eigens entwickelte BCPS® (Berliner Cannabis Profil-System). Statt sich durch kryptische Sortennamen kämpfen zu müssen, kategorisiert das System die medizinischen Blüten nach klaren Parametern wie Wirkung, Potenz und Terpenprofilen. So finden Patienten intuitiv genau die Unterstützung, die sie für ihre spezifischen gesundheitlichen Bedürfnisse benötigen.
Pressekontakt:
Ofer Valencio Akerman
Strategic Business Development
Upper West Building
Kantstraße 164
10623 Berlin
Deutschland
team@cannabisrezept.berlin
+49 (0)30 300 149 3132
https://cannabisrezept.berlin/
CannabisRezept.Berlin ist eine Berliner Plattform, die sich auf die Vermittlung von medizinischem Cannabis-Rezepten spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf die lokale Infrastruktur der Hauptstadt und einer engen Zusammenarbeit mit Berliner Apotheken bietet das Unternehmen eine schnelle, sichere und legale Alternative zum Schwarzmarkt.
