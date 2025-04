Komplettpaket zu attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Komplettpaket zu attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Berner Produktlinie live: motorisierte und manuelle Einfahrtstore, Zäune, Gehtüren und Briefkastensäulen aus einer Hand

Rottenburg am Neckar – 29. April 2025 – Mit der live-Serie bietet die Berner Torantriebe KG eine große Auswahl an Einfahrtstoren und weiteren passenden Elementen zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Berner Einfahrtstore DT-live und ST-live sind aus Aluminium gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. An den automatisierten Dreh- und Schiebetoren sind die bewährten Torantriebe von Berner verbaut. Die Einfahrtstore sind in Kombination mit Zäunen, Nebentüren, Briefkasten- und Paketsäulen verfügbar. Alle Produkte der live-Serie sind sowohl für Privat- als auch Industrie- und Gewerbekunden geeignet.

Für die Grundstücksbegrenzung von Privathäusern und Unternehmen sind qualitativ hochwertige Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert. Die gewählten Lösungen sollten dabei nicht nur zweckmäßig sein, sondern auch optisch einen guten Gesamteindruck machen. Damit alle Komponenten wie Einfahrtsore, Zäune und Türen optimal aufeinander abgestimmt sind, bietet es sich daher an, alle Elemente aus einer Hand zu beziehen. Mit der neuen Produktlinie bietet Berner ein Komplettpaket aus unterschiedlichen Dreh- und Schiebetoren mit externem oder wahlweise integriertem Torantrieb sowie weiterem Zubehör.

„Die Nachfrage nach Komplettlösungen für die Grundstücksbegrenzung ist gestiegen. Daher haben wir uns dazu entschieden, unseren Kunden mit der Berner live-Serie neben dem – auf Wunsch motorisierten – Einfahrtstor auch alle weiteren Elemente für die Grundstücksbegrenzung zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten“, sagt Florian Schwend, Business Development Manager Team Einfahrtstore der Berner Torantriebe KG. „Das vereinfacht die Planung und Installation, sorgt zudem für eine langfristige Funktionalität und ein optimal aufeinander abgestimmtes Design. Durch die direkte Integration unserer bewährten Torantriebe und eine optimierte Produktion können wir die Einfahrtstore zu deutlich günstigeren Preisen bei dennoch hoher Qualität anbieten. Über unser großes Netzwerk an Fachhandelspartnern finden Endkunden außerdem direkt vor Ort Unterstützung bei der Auswahl ihrer Produkte.“

Einfahrtstore aus Aluminium in unterschiedlichen Modellen

Die leistungserprobten Einfahrtstore von Berner bestehen aus stabilen Aluminiumprofilen. Dadurch sind die Tore robust, witterungsbeständig und langlebig. Durch das Grundmaterial Aluminium sind sie außerdem besonders wartungsfrei, nachhaltig und umweltfreundlich.

Für die Dreh- und Schiebetore DT-live und ST-live sind individuelle Maßanfertigung möglich. Auch hinsichtlich Farbgebung, Füllung und Sichtschutz stehen je nach individuellem Geschmack unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Auswahl. Somit lassen sich unterschiedlichste architektonische Anforderungen realisieren – von klassisch-traditionell über modern-minimalistisch bis hin zu modernen klaren Linienführungen für Neubauten. Zu den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Modelle der Berner live-Serie gehören etwa Einfahrtstore mit vertikalen Stäben oder Lamellen, waagerechte Lamellen, Glattblech, überlappende Lamellen oder eine Doppelstabmattenfüllung. Die Tore können mit einer hochwertigen Beschichtung in Standard-RAL-Farben oder in allen erdenklichen Sonderfarben angefertigt werden.

Attraktives Komplettpaket aus Tor und Antrieb

In den bewährten normkonformen Torantrieben von Berner sind wichtige Sicherheitsfunktionen und weitere Features sowie Anschluss- und Einstellungsmöglichkeiten integriert. Für die Einfahrtstore der live-Serie steht außerdem Funkzubehör wie Handsender, Codetaster, Transponder-Taster oder Bluetooth-Empfänger und Antennen zur Verfügung. Durch das Komplettpaket von Tor und Antrieb ergeben sich große Preisvorteile, zudem werden alle Torsysteme vormontiert angeliefert. Montage und Inbetriebnahme sind daher per Plug & Play sehr einfach möglich. Die normkonforme Tor- und Antriebstechnik bietet außerdem maximale Betriebs- und Unfallsicherheit.

Zubehör der live-Serie in passendem Design

Ergänzt werden die Tore der Berner live-Serie durch weitere Elemente für die Grundstücksbegrenzung. So können etwa Zaunelemente, Gehtüren und Briefkastensäulen im passenden Design zum Einfahrtstor ergänzt werden. Integrierte Ablagefächer für Pakete ermöglichen zudem eine einfache kontaktlose Annahme von Paketen. Der Einwurf erfolgt von außen, die Entnahme von innen, zudem sind die Säulen wirkungsvoll gegen Diebstahl geschützt. Briefkastensäulen und Paketablagefächer sind jederzeit nachrüstbar und auch als Stand-Alone Lösung erhältlich.

Erfahren Sie unter www.berner-torantriebe.de/berner/480-de-Einfahrtstore-live-Serie.html mehr über die Berner live-Serie.

Über die Berner Torantriebe KG

Die Berner Torantriebe KG zählt seit über 60 Jahren zu den führenden Herstellern von Torantrieben in Deutschland. Mit einem kontinuierlich erweiterten Portfolio bietet das Unternehmen heute ein umfassendes Gesamtkonzept für Einfahrten und Außenanlagen – alles aus einer Hand. Von Garagen-, Dreh- und Schiebetorantrieben bis hin zu hochwertigen Schiebe- und Drehtoren, Zaunsystemen, Pergola-Lösungen und Zubehör, steht Berner für erstklassige Qualität und maßgeschneiderte Lösungen „Made in Germany“. Seit 2022 sind die Berner Torantriebe KG und ausgewählte Produkte CO2-neutral zertifiziert.

Firmenkontakt

Berner Torantriebe KG

René Hirschka

Graf-Bentzel-Str. 68

72108 Rottenburg am Neckar

+49 7472 9812-376



https://www.berner-torantriebe.de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.