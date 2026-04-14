Berner Torantriebe KG präsentiert neue Tiefgaragentorantriebe

Neue Serie von Antrieben für Tiefgaragen und Industrietore

Rottenburg am Neckar – 14. April 2026 – Die Berner Torantriebe KG launcht neue Tiefgaragentorantriebe für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Die neuen Antriebe sind per App steuerbar und können in Smart-Home-Systeme eingebunden werden. Die Modelle GA505-G und GA505-TG sind für Tiefgaragen mit bis zu 100 Einstellplätzen geeignet, der Antrieb GA905 für Sammelgaragen- und Industrietore. Damit ergänzt die neue Serie die bewährten Antriebe für Garagen- und Tiefgaragentore von Berner, die Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit bieten.

Die neue Antriebsserie wurden gezielt für die Anforderungen moderner Tiefgaragen und Industrietore entwickelt. Neben einer hohen Leistungsfähigkeit stehen insbesondere Zuverlässigkeit auch im Dauerbetrieb, einfache Installation und Steuerung sowie flexible Einsatzmöglichkeiten im Fokus. Zentrales Element der neuen Serie ist die Steuerung per Smartphone-App durch eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle. So können die Antriebe in Smart-Home-Systeme integriert und mit externen Modulen wie Licht- oder Ampelsteuerung verbunden werden. Dies ermöglicht nicht nur eine bequeme smarte Steuerung durch den Endkunden, sondern auch eine einfache Bedienung für Servicetechniker bei Installation und Wartung.

„Mit der neuen Generation unserer Antriebe für Tiefgaragen und Industrietore bieten wir eine leistungsstarke und zugleich zuverlässige Lösung für unterschiedliche Einsatzbereiche“, sagt Frank Kiefer, Geschäftsführer der Berner Torantriebe KG. „Dabei vereinen die Antriebe die bewährte Berner-Technik mit modernen Funktionen und werden damit den Anforderungen von Installateuren und Nutzern gleichermaßen gerecht.“

Leistungsstarke Antriebstechnik für Tiefgaragen und Industrietore

Die Tiefgaragentorantriebe GA505-G und GA505-TG für Schwing-, Sektional-, Seitensektional- und Rundumtore bis 15 m² sorgen für eine sichere Ein- und Ausfahrt. Die wartungsfreien und laufruhigen Modelle sind für Tiefgaragen mit bis zu 30 (GA505-G) und 100 (GA505-TG) Stellplätzen geeignet. Die Antriebe sind nach DIN EN 1324-1 geprüft und bieten eine maximale Zug- und Druckkraft von 1000 N sowie eine maximale Laufgeschwindigkeit von 220 mm/Sek bei Sektionaltoren. Durch ein separates Steuerungsgehäuse zur Wandmontage lässt sich umständliches Über-Kopf-Arbeiten vermeiden. Über die 7-Segment-Anzeige sind die Programmierung und das Auslesen des Zähler- und Fehlerstandes besonders unkompliziert. Für die Programmierung kann alternativ auch eine Smartphone-App genutzt werden. Ein optionales Notakku-Set garantiert, dass die Antriebe auch bei Stromausfall einsatzbereit sind. Die neuen Modelle erweitern die bisherigen Tiefgaragentorantriebe GA403-G und GA403-TG.

Der Kettenantrieb mit Frequenzumrichter GA905 ist ideal für Sammelgaragen- und Industrietore geeignet und sorgt auch im Dauereinsatz für schnelles Öffnen und Schließen. Durch die integrierte Soft-Start- und Soft-Stopp-Technik ist der Torlauf besonders ruhig und verschleißarm. Die Positionierung des Antriebs oberhalb der Torkonstruktion sorgt dafür, dass die volle Durchfahrtsbreite erhalten bleibt. Die Montage der Steuerung erfolgt an der Wand, die Inbetriebnahme und Bedienung ist über App möglich. Der GA905 unterstützt eine hohe Torlaufgeschwindigkeit bis zu 0,5 m/Sek. und verfügt über eine maximale Zug- und Druckkraft von 1500 N.

Erfahren Sie auf der Webseite von Berner mehr über die neuen Tiefgaragentorantriebe: https://www.berner-torantriebe.de/torantriebe-ueberblick/tiefgaragentorantriebe-und-industrietorantriebe/

Über die Berner Torantriebe KG

Die Berner Torantriebe KG zählt seit über 60 Jahren zu den führenden Herstellern von Torantrieben in Deutschland. Mit einem kontinuierlich erweiterten Portfolio bietet das Unternehmen heute ein umfassendes Gesamtkonzept für Einfahrten und Außenanlagen – alles aus einer Hand. Von Garagen-, Dreh- und Schiebetorantrieben bis hin zu hochwertigen Schiebe- und Drehtoren, Zaunsystemen, Pergola-Lösungen und Zubehör, steht Berner für erstklassige Qualität und maßgeschneiderte Lösungen „Made in Germany“. Seit 2022 sind die Berner Torantriebe KG und ausgewählte Produkte CO2-neutral zertifiziert.

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