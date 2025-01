Berolina Werkzeug-Fachhandel: Übernahme durch eine starke Partnerschaft

Berlin, Januar 2025 – Die Berolina Werkzeug-Fachhandel GmbH, ein traditionsreiches Unternehmen in Berlin, wurde von der neu gegründeten Berolina Erwerbergemeinschaft übernommen. Diese Gesellschaft vereint die Stärken der plus6 Gruppe, drei ihrer Partnerunternehmen (die Steinke GmbH & Co. KG, die Werkzeug Roloff GmbH und die Langenbach GmbH – Verbindungstechnik und Industriebedarf) und der WOCKEN Industriepartner GmbH & Co. KG. Mit dieser strategischen Kooperation setzen die Beteiligten ein klares Zeichen für Wachstum, Service und Kundennähe in einer der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands.

Zusammenspiel der Kompetenzen Die fünf beteiligten Unternehmen bringen jeweils ihre individuellen Stärken in die Partnerschaft ein: Das Zentrallager der plus6 Gruppe in Jessen sorgt für eine schnelle und effiziente Logistik, während umfangreiche Expertise in den Bereichen Werkzeughandel, Kundenservice und Warenwirtschaft den hohen Qualitätsstandard sichert. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu erfüllen und gleichzeitig die Effizienz unserer Prozesse weiter zu steigern,“ erklärt Diana Thiele- Blaudzun, Geschäftsführerin der plus6 Gruppe.

Die Berolina Werkzeug-Fachhandel GmbH wird künftig durch die Erwerbergesellschaft geführt. Die Geschäftsführung übernehmen Diana Thiele-Blaudzun (plus6 Gruppe) und Dirk Wocken (WOCKEN Industriepartner). Vor Ort wird Thomas Hensel als neuer Geschäftsführer die Geschäfte leiten. „Ich freue mich darauf, die Berolina Werkzeug-Fachhandel GmbH in eine neue Ära zu begleiten. Gemeinsam mit unserem engagierten Team und den neuen Partnern werden wir die bewährte Qualität und den exzellenten Service weiter ausbauen und neue Maßstäbe in den Bereichen Arbeitsschutz und Werkzeughandel setzen.“ Die bisherigen Gesellschafter Bernd Loé, Ralf Loé und Thorsten Rank übernehmen neue Rollen: Bernd Loé und Thorsten Rank bleiben als strategische Berater tätig und Ralf Loé wird weiterhin als Key-Account-Manager das operative Geschäft unterstützen.

Neue Möglichkeiten für Kunden Für die Kunden der Berolina Werkzeug-Fachhandel GmbH bleibt die gewohnte Qualität, der Name und die 26 Mitarbeitenden. Gleichzeitig profitieren die Kunden von einer erweiterten Angebotspalette, schnelleren Lieferzeiten und einer noch höheren Servicequalität. „Unser Ziel ist es, jeden Kundenbedarf optimal zu bedienen – sei es durch unsere umfassenden Serviceangebote oder die Flexibilität unseres Logistiknetzwerks,“ ergänzt Dirk Wocken.

Über die plus6 Gruppe: Die plus6 Gruppe ist ein Zusammenschluss unabhängiger Fachhändler, die von einem zentralen Logistik- und Marketingnetzwerk profitieren. Mit einem klaren Fokus auf Zusammenarbeit und Innovation setzt die Gruppe Maßstäbe in der Branche.

Über die Steinke GmbH & Co. KG: Ein führender Fachhändler für Arbeitsschutz und Werkzeuge mit einer starken Ausrichtung auf Service und Kundenlösungen.

Über die Roloff GmbH: Die Roloff GmbH ist ein familiengeführter Fachgroßhändler mit 40 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen zeichnet sich durch umfassende Serviceleistungen und Kundennähe aus.

Über die Langenbach GmbH – Verbindungstechnik und Industriebedarf: Ein etablierter Partner im Bereich Industriebedarf und Verbindungstechnik, bekannt für innovative Lösungen und exzellente Kundenbetreuung.

Über die WOCKEN Industriepartner GmbH & Co. KG: Ein führendes Familienunternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung, das seinen Kunden in Industrie und Handwerk hochwertige Produkte und umfassende Serviceleistungen bietet.

Die Berolina Werkzeug-Fachhandel GmbH mit Sitz in Berlin-Mahlsdorf zählt zu den führenden regionalen Handelsunternehmen in Berlin und Brandenburg. Seit über 20 Jahren beliefert sie zuverlässig Bau, Handwerk, Industrie und öffentliche Einrichtungen mit einem umfangreichen Sortiment an Werkzeugen, Maschinen, Betriebseinrichtungen, Werkstattbedarf sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsausrüstungen.

