Berufe jenseits von Klischees entdecken

Merchinger Mediengruppe lädt Jugendliche zu Aktionstag ein

Wie sieht der Arbeitsalltag in einem modernen Medienunternehmen aus? Welche Berufe stecken hinter Websites, Apps, Magazinen oder Marketingkampagnen? Antworten darauf bekommen Schülerinnen und Schüler beim Girls‘ Day und Boys‘ Day 2026 bei der FORUM MEDIA GROUP in Merching.

Am Donnerstag, 23. April 2026, öffnet das Unternehmen von 9:00 bis 12:00 Uhr seine Türen für Jugendliche. Im Fokus stehen dabei die Klassenstufen 7 bis 9. Schülerinnen und Schüler können für diesen Vormittag eine Freistellung von der Schule erhalten.

Bundesweiter Aktionstag

Der parallel stattfindende Girls‘ Day und Boys‘ Day ist ein bundesweiter Aktionstag zur Berufsorientierung, bei dem es darum geht, Geschlechterklischees aufzubrechen und Karrierechancen zu entdecken. Beim Girls‘ Day stehen Berufe im Vordergrund, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind – bei Forum ist dies zum Beispiel in der IT oder im E Commerce der Fall. Der Boys‘ Day eröffnet Jungen Einblicke in kreative und kommunikative Berufsfelder wie Mediengestaltung, Marketingkommunikation, Veranstaltungsorganisation oder Medienmanagement. Ziel ist es, Jugendlichen Mut zu machen, den Beruf zu wählen, der zu ihren Interessen passt.

An diesem Vormittag tauchen die Teilnehmenden mitten in die Arbeitswelt von FORUM ein: Sie lernen das Unternehmen kennen, entdecken Ausbildungs- und Studienwege in der Medien- und IT-Branche und erleben, welche Fähigkeiten von Vorteil und wie vielfältig die Berufsbilder sind. Statt langer Vorträge geht es um Ausprobieren, Fragen stellen und den direkten Austausch mit Auszubildenden und Studierenden.

Engagement für einen gelungenen Berufseinstieg

Nachwuchsförderung in der Region ist für die FORUM MEDIA GROUP von großer Bedeutung. Das Unternehmen bereitet Jugendliche nicht nur an einem einzelnen Tag auf die Berufswahl vor, sondern kooperiert kontinuierlich mit vielen umliegenden Schulen – etwa mit Bewerbungsworkshops, Praxistagen im Unternehmen oder auf Berufsinformationsmessen. Dabei geht es immer darum, Einblicke in die Arbeitswelt zu geben, reale Auswahlverfahren darzustellen und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt so transparent wie möglich zu machen.

Auch die eigenen Auszubildenden und Studierenden am Standort Merching spielen bei diesem Engagement eine wichtige Rolle: Sie stellen ihre Ausbildungsberufe vor, berichten von ihrem Weg in das Unternehmen und stehen den Schülerinnen und Schülern für Fragen zur Verfügung. Bei Veranstaltungen wie dem Girls‘ Day und Boys‘ Day oder Berufsorientierungsmessen wirken sie aktiv mit und werden so selbst zu glaubwürdigen Botschafterinnen und Botschaftern für die FORUM MEDIA GROUP.

Antworten aus erster Hand

Neben den Einblicken in den Arbeitsalltag erhalten die Jugendlichen beim Girls‘ Day und Boys‘ Day 2026 praktische Tipps rund um Bewerbung, Ausbildung und Studium. In offener und persönlicher Atmosphäre können sie jederzeit Fragen stellen, und die Azubis berichten dabei von ihren Erfahrungen und Perspektiven – von klassischen kaufmännischen Berufen bis hin zu zukunftsorientierten Themen wie Künstlicher Intelligenz und digitalen Medien.

Das Angebot ist barrierefrei. Für den Girls‘ Day und den Boys‘ Day stehen jeweils 30 Plätze zur Verfügung, daher lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung über die offiziellen Girls‘ Day- und Boys‘ Day-Portale. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Ausbildungs- und Studienangeboten sind auf der Website der FORUM MEDIA GROUP zu finden. Anmeldeschluss für den Girls‘ Day und den Boys‘ Day bei FORUM in Merching ist der 22. April 2026.

Fakten im Überblick

– Veranstaltung: Girls‘ Day und Boys‘ Day 2026 bei der FORUM MEDIA GROUP

– Datum: Donnerstag, 23. April 2026

– Uhrzeit: 9-13 Uhr

– Ort: FORUM MEDIA GROUP, Mandichostr. 18, 86504 Merching

– Zielgruppe: Schüler:innen ab 12 Jahren, besonders Klassen 7-9

– Plätze: je 30 Teilnehmende beim Girls‘ Day und beim Boys‘ Day

– Anmeldeschluss: 22. April 2026

– Barrierefreiheit: Angebot ist barrierefrei; Unterstützung nach vorheriger Absprache möglich

Weitere Infos und Anmeldung: https://www.forum-media.com/girls-day-boys-day-2026/

Die FORUM MEDIA GROUP ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

Kontakt

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