Berufliche Perspektive mit Sinn

Büchmann Seminare KG lädt zu Infoabenden über das Berufsbild und die Ausbildung Senioren-Assistenz/Plöner Modell ein

INFOABEND ÜBER DEN ARBEITSALLTAG IN DER SENIORENASSISTENZ UND DIE AUSBILDUNG NACH DEM PLÖNER MODELL

Die Gesellschaft wird zunehmend älter, und damit wächst auch der Bedarf an qualifizierter Unterstützung für Senioren im Alltag. Für Menschen, die Berufserfahrung, Einfühlungsvermögen und den Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit mitbringen, bietet die professionelle Senioren-Assistenz ein zukunftssicheres Arbeitsfeld. Die Büchmann Seminare KG informiert in zwei kostenfreien Online-Infoabenden via Zoom umfassend über die renommierte Ausbildung zur „Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell“. Die Veranstaltungen finden am Mittwoch, den 06. Mai, sowie am Mittwoch, den 20. Mai, jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr statt.

DAS BESONDERE DER AUSBILDUNG IN DER QUALIFIZIERTEN SENIOREN-ASSISTENZ

Seit 2006 setzt die Weiterbildung nach dem „Plöner Modell“ hohe Qualitätsstandards auf dem Seniorenmarkt. Ein herausragendes Merkmal dieser Qualifizierung ist, dass sie als fundierte Präsenzausbildung an bundesweiten Standorten wie Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg durchgeführt wird. Der Unterricht vor Ort durch ein vielseitiges Dozententeam garantiert einen intensiven fachlichen Austausch und einen hohen Praxisbezug.

Darüber hinaus zeichnet sich das Konzept durch eine gezielte Vorbereitung auf die berufliche Selbstständigkeit aus. Die Teilnehmenden erhalten ein umfassendes Existenzgründungstraining, das sie optimal auf den Markt vorbereitet. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Vermittlung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die es den Absolventen in vielen Bundesländern ermöglichen, ihre Betreuungsleistungen über die Entlastungsleistungen der Pflegekasse (nach § 45a SGB XI) abzurechnen.

DAS ALLEINSTELLUNGSMERKMAL

Ein Alleinstellungsmerkmal der Büchmann Seminare KG ist die umfangreiche Nachbetreuung nach Seminarabschluss. Die Absolventen agieren nicht als Einzelkämpfer, sondern werden in ein starkes berufliches Netzwerk eingebunden. Es ist das größte Netzwerk qualifizierter Senioren-Assistenten in Deutschland. Nach Ausbildungsabschluss profitieren Senioren-Assistenten von kontinuierlicher Beratung, weiterführenden Fortbildungen sowie einem kostenfreien Profil auf dem reichweitenstarken Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de, welches die Kundengewinnung enorm erleichtert.

UM ANMELDUNG WIRD GEBETEN

Interessierte können sich für die Informationsabende ganz einfach online unter www.senioren-assistentin.de/aktuell anmelden.

Die Büchmann Seminare KG ist der führende Anbieter für die Qualifizierung zur „Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell“. Seit 2007 bereitet das Unternehmen bundesweit Teilnehmende in fundierten Präsenzseminaren auf die berufliche Selbstständigkeit in der professionellen Seniorenbetreuung vor.

Neben praxisnahem Unterricht und einem starken Absolventen-Netzwerk bietet die Akademie achtstündige Online-Fortbildungen zu wechselnden Themen an. Die hohe Expertise zeigt sich auch darin, dass das Unternehmen als offizielle Servicestelle für Qualitätssicherung des Landes Schleswig-Holstein agiert und höchste Standards auf dem Seniorenmarkt setzt.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

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