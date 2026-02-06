Berufsvorbereitung mit digitalem Selbstlernen

Neben sprachlichen Kenntnissen bedarf es ein Grund-Knowhow im Umgang mit Geld, rechtliche Basisinformationen, über unser Sozial- und Rechtssystem und manches mehr. Erst dann kann die eigentliche Berufsausbildung beginnen.

Wie soll dies in vertretbarer Zeit und mit realistischem Aufwand an Lehrerarbeitszeit erreicht werden?

Der Bildungsverlag Park Körner hat hier die Methode des lehrergesteuerten digitalen Selbstlernens entwickelt:

1. Die Lehrkraft wählt im virtuellen Lernraum per Klick einzelne Arbeits- und Lösungsblätter an.

2. Die Lehrkraft schaltet die interaktive Lernzielkontrolle zu diesem Thema an.

3. Sie sendet den Schülern den passwortfreien Zugang via Link oder QR-Code.

4. Die Lehrkraft lässt sich die Ergebnisse der Test zusenden.

5. Die Lehrkraft bespricht diese mit den Schülern in der nächsten Stunde.

6. Sie entwickelt auf dem erreichten Niveau den Unterricht weiter …

…bis zum nächsten virtuellen Lernraum.

Die Abdeckung aller Lehrplaninhalte zur Berufsvorbereitung wird vom Bildungsverlag Park Körner gewährleistet.

Unter https://www.park-koerner.de/Virtuelle_Lernraeume_als_Vorbereitung_auf_die_Arbeitswelt.html haben wir Ihnen einige dieser virtuellen Lernräume freigeschaltet. Hier können Sie die Individualisierung selbst testen und den Link oder QR-Code erstellen.

Wie kommt es zu dieser umfassenden Neuerung?

Mit dem Corona-Lockdown entstand die Notwendigkeit, den SuS online eine Lernumgebung anzubieten. Eine weitere Forderung war, dies als Webanwendung ohne Installation auf jedem Betriebssystem anzubieten. Zudem musste die Möglichkeit zur Individualisierung gegeben sein, um unterschiedlichen Leistungsniveaus von Klassen oder innerhalb dieser Rechnung zu tragen. Schließlich war es notwendig, die SuS durch Interaktivität, die eine individuelle Rückmeldung zum erreichten Leistungsniveau gibt, einzubinden.

Mit anderen Worten: dem Verlag blieb nichts anderes übrig.

Der Park Körner Verlag ist ein Bildungsverlag, der für die Lehrkräfte und Schulen der allgemeinbildenden Schulen digitale Arbeitsmaterialien anbietet. Diese behandeln didaktisch aufbereitet die Lehrplanthemen in der Form veränderbarer Word-Dateien und individuell erstellbarer virtueller Lernräume. Diese können durch die Lehrkräfte ihrem Unterricht angepasst werden. Die Schülerinnen und Schülern (SuS) erhalten sie zur Bearbeitung gedruckt oder digital.

Inhalte und Form ähneln den zugelassenen Schulbüchern. Konsequenterweise ist der Bildungsverlag Mitglied im Verband Bildungsmedien (VBM), früher Verband der Schulbuchverlage (VdS).

