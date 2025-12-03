Besser als Fernsehen: In der Mongolei auf den Spuren von „Physical: Asia“

Mit dem 4×4-Veranstalter SIXT Mongolia unterwegs

Ulaanbaatar, 2. Dezember 2025. Die Netflix-Serie „Physical: Asia“ ist gerade in aller Munde – und so auch das mongolische Team, das dank kraftvoller Auftritte bei den verschiedenen sportlichen Herausforderungen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und es am Ende zum zweiten Platz schaffte. Dabei entspringt die Stärke und Fitness des mongolischen Teams nicht sterilen Fitnessstudios, sondern hat ihren Ursprung in einem über Jahrtausende kultivierten Lebensstil, in dem Bewegung, Ernährung und Zusammenhalt zentral sind. Eine besondere Sportart ist „Bökh“, das mongolische Wrestling, das hier mehr als nur Volkssport ist: Seit mehr als 1.000 Jahren verbindet sich hier Ritual mit Sport – und ehrt alte Mächte und neue Kräfte. Den Wrestlern, aber auch Adlerjägern und Rentiernomaden ganz nah kommt man bei Mongolei Reisen mit 4×4-Allradfahrzeug, die unter Mongolia.com.co/de buchbar sind.

So viel mehr als ein Sport: Bökh

Im Zentrum der Netflix-Serie „Physical: Asia“ steht Orkhonbayar „Bökh“ Bayarsaikhan, ein mehrfacher Naadam-Champion. Naadams sind als UNESCO-Erbe ausgezeichnete Volksfeste, bei denen neben Bökh auch Sportarten wie Reiten oder Bogenschießen am Programm stehen. Die besonderen Bökh-Techniken werden seit Jahrtausenden weitergegeben und folgen ihren ganz eigenen, besonderen Regeln. Neben Orkhonbayar finden sich im mongolischen Physical: Asia-Team Athleten mit MMA-, Zirkuskünste- oder Volleyball-Background. Das mag eigenartig klingen – ist aber dem Mix aus Kunst und Sport, der auf Naadams zu finden ist, gar nicht so fern, und macht das Team besonders stark und vielfältig. Die Verbindung aus Kraft und Präzision, Technik und Ritual brachte dem mongolischen Team den zweiten Platz ein. Das Geheimnis des Erfolgs liegt dabei in der Lebensweise: Der Alltag in der Mongolei ist gekennzeichnet von körperlicher Aktivität, einer gesunden Ernährung mit frischen Zutaten, ständiger Bewegung in einer rauen, aber unberührten Natur und einer gesunden Portion Humor. Sport hat dabei einen besonderen Stellenwert, denn er ist Teil der regelmäßigen Zusammenkünfte, verbindet die Kulturen und Stämme der Mongolei und kann bei Mongolei Reisen hautnah erlebt werden.

In „echt“ viel besser: Die Rituale und Traditionen der Mongolei

Nicht nur Bökh und die Naadams sind fest im mongolischen Kulturkalender verankert – auch das tägliche Leben ist bestimmt von Riten und Traditionen. All dies können Reisende auf den Mongolei Reisen von SIXT Mongolia hautnah erleben. Eine besondere Mongolei Reise führt in 15 Tagen durch die berühmte Gobi-Wüste, zu wilden Pferden und dem flüsternden Sand der Khongor-Dünen und in die spirituelle Gelassenheit des Ongii-Klosters. Mit etwas Glück findet entlang der Strecke ein Nadaam statt. Daneben stehen unzählige Aktivitäten auf dem Programm, etwa das Schießen von Pfeil und Bogen oder Reiten in den magischen Landschaften der Mongolei. Die Mongolei Reise „Steppen in die Gobi“ ist unter https://mongolia.com.co/de/touren/steppe-in-die-gobi/ buchbar. Im Mongolei Reisepreis ab 3.800 Euro pro Person sind neben dem Allradfahrzeug mit hochwertiger Campingausstattung unter anderem auch Unterkünfte, ein 24/7-Remote-Guide und zahlreiche Aktivitäten wie der Besuch von Nomaden oder Reiten inkludiert, eine ganz besondere Mongolei Reise eben. Und wer weiß? Mit etwas Glück nehmen Reisende nicht nur bleibende Eindrücke, sondern auch Inspirationen, ihren eigenen Lebensstil anzupassen, mit nach Hause. Denn wer möchte nicht so stark wie die Nachfahren Dschingis Khans sein …

Ganzjährig den Zauber der Mongolei entdecken

Über 1.500.000 Quadratkilometer ist die Mongolei groß – und doch lassen sich auch in kurzer Zeit zahlreiche Eindrücke sammeln: Mongolia.com.co bietet ganzjährig unterschiedlich lange Mongolei Reisen im 4×4-Fahrzeug an, die in die Wüste Gobi, ins eindrucksvolle Altai-Gebirge mit seinen Adlerjägern oder zu glasklaren Seen führen. Markante Wüstenlandschaften wechseln sich hier mit den sanften Bergzügen des Changai-Gebirges ab, üppig-dichte Wälder treffen auf rauschende Flüsse und Nomadenstämme ziehen auf den Mongolei Reisen ihres Weges.

Weitere Informationen und Routenvorschläge finden sich online unter mongolia.com.com/de. Wie eine Mongolei Reise aussieht und welche kulturellen Begegnungen nicht fehlen dürfen, zeigt Fearless & Far: https://www.youtube.com/watch?v=VBTOcghUDA8. Mehr zu Bökh findet sich unter https://themongoliatour.com/de/team-mongolei-physical-asia-wrestling-bokh/.

Im Herzen der Mongolei, aber ganz nah an europäischen Reisenden: Mongolia.com.co bietet mit dem Mietwagenanbieter SIXT Offroad-Touren in das zentralasiatische Land. Reisende erhalten – neben einem 4×4-Mietauto – im Vorfeld eine feste Route und die dazugehörige GPS-Navigation, Zelt bzw. Dachzelt und ein volles Paket mit Aktivitäten, Unterkünften und mehr. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt – ob zwei Wochen durch das Herz der Mongolei oder mit Guide durch die Wüste Gobi oder rasante Mountainbiketour durch wilde Steppenlandschaften: Eine Reise in die Mongolei ist vollgepackt mit Eindrücken, Emotionen und besonderen Begegnungen. Die verschiedenen Routen werden sorgfältig kuratiert und garantieren unvergessliche Abenteuer. Für sämtliche Rückfragen und Planungen entlang der Reise steht ein 24/7-Reiseguide-Support per Telefon zur Verfügung. mongolia.com.co/de

