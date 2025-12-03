Besser schlafen, besser leben

Warum guter Schlaf der wichtigste Vorsatz für 2026 ist

Der Jahresanfang ist die Zeit der großen Vorsätze: mehr Sport, gesündere Ernährung, weniger Stress. Doch viele scheitern schon nach wenigen Wochen. Die Schweizer Sleepwear-Brand Dagsmejan betont: Ohne guten Schlaf fehlt die Basis. Denn Schlaf beeinflusst nahezu alles – Energie, Fokus, Regeneration, Stimmung und sogar unsere Entscheidungsfähigkeit. Wer schlecht schläft, verliert schneller Motivation. Wer gut schläft, hält neue Routinen länger durch.

So gelingt besserer Schlaf – die wichtigsten Tipps

1. Feste Schlafzeiten

Ein konstanter Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützt das natürliche Melatonin- und Cortisolprofil und verbessert die Schlafqualität messbar.

2. Abendroutine etablieren

Rund eine Stunde vor dem Schlafengehen hilft es, die Bildschirmzeit konsequent zu reduzieren – so kann der Körper zur Ruhe kommen. Auch kleine, wohltuende Routinen wie Atemübungen, leichtes Stretching oder eine warme Dusche unterstützen die Entspannung. Wichtig ist, intensive Reize zu vermeiden und stattdessen sanfte, beruhigende Rituale zu wählen, die den Übergang in die Nacht erleichtern.

3. Schlafumgebung verbessern

Um besser abzuschalten, lohnt es sich, den Abend bewusst ruhiger zu gestalten: Rund eine Stunde vor dem Schlafengehen sollte die Bildschirmzeit reduziert werden. Stattdessen helfen leichte Entspannungsrituale wie Atemübungen, Dehnungen oder eine warme Dusche, den Körper herunterzufahren. Wichtig ist, Reize zu vermeiden und dem Geist sanfte Routinen zu geben, die ihn auf die Nacht vorbereiten.

4. Körpertemperatur regulieren

Nachtliches Überhitzen ist einer der häufigsten Gründe für Aufwachen. Thermoregulation ist deshalb zentral für einen ruhigen Schlaf.

Warum Vorsätze scheitern – und wie sie gelingen

Rund 80 % aller Neujahrsvorsätze scheitern bereits nach weniger als fünf Wochen. Das hat zwei klare Gründe: Zum einen schwächt Schlafmangel unsere Selbstkontrolle – wer müde ist, trifft impulsivere Entscheidungen, lässt Sporteinheiten aus oder greift schneller zu ungesunden Snacks. Zum anderen fehlen vielen Menschen schlicht die Energie, um große Ziele wirklich durchzuhalten. Wer jedoch zuerst seinen Schlaf verbessert, schafft die stabile Basis, auf der echte, nachhaltige Veränderung möglich wird.

„Andreas Lenzhofer, Mitgründer von Dagsmejan, fasst es so zusammen: „Während unser Geist neue Impulse und Anregungen liebt, bevorzugt unser Körper Routinen. Jeden Abend zur gleichen Zeit, im gleichen Bett und mit dem gleichen Partner schlafen zu gehen – und morgens zur gleichen Zeit aufzustehen – gehört zu den besten Dingen, die wir für eine gute Schlafqualität tun können.“

Dagsmejan Sleepwear – Lösungen für jeden Schlaftyp

Dagsmejan entwickelt funktionelle Sleepwear auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse – und zwar für die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Schlaftypen. STAY COOL richtet sich an alle, die nachts schnell überhitzen und sorgt mit hochgradig atmungsaktiven Materialien für optimale Feuchtigkeitsregulation. STAY WARM bietet leichte, wohltuende Wärme, ohne den Körper zu überheizen, ideal für kalte Nächte. Wer häufig zwischen warm und kalt schwankt, findet in BALANCE die passende Unterstützung – die Kollektion hilft, eine konstante Komfortzone zu halten. RECOVERY wurde speziell zur Unterstützung der Muskelregeneration entwickelt: Das Material NATTRECOVER™ wandelt überschüssige Wärme in wohltuende Ferninfrarotenergie um. Für besonders empfindliche Haut gibt es SENSITIVE, eine außergewöhnlich weiche und reibungsarme Linie. Und mit LOUNGE & TRAVEL bietet Dagsmejan maximalen Komfort – zuhause, unterwegs oder auf Reisen.

Alle Kollektionen verbinden natürliche Materialien mit Schweizer Textilinnovation und schaffen so die ideale Grundlage für tieferen, stabileren und erholsameren Schlaf.

Alle Produkte sind unter www.dagsmejan.de erhältlich. Dagsmejan bietet eine 14-tägige Schlafkomfort-Garantie: Wer mit seinem Pyjama nicht rundum zufrieden ist, kann ihn innerhalb von zwei Wochen gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben.

