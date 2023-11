Bessere Cybersecurity für Kommunen durch SOC as a Service

Kooperation von agilimo und villadata vereinfacht Schutz vor Cyberangriffen für Gemeinden und Kommunen

Das auf Kommunen spezialisierte Systemhaus villadata und Cybersecurity-Spezialist agilimo Consulting machen IT-Sicherheit per SOC as a Service für Kommunen einfacher zugänglich.

Warum der Schutz der IT-Strukturen von Gemeinden und Kommunen eine hohe Bedeutung hat, verdeutlicht ein Blick zurück in den Sommer 2021. Ein Hackerangriff mit Ransomware legte den Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 6. Juli lahm und führte zum Katastrophenfall. Wochenlang stand die Kommunalverwaltung still. Die Nachwirkungen und Folgen beschäftigten den Landkreis auch noch knapp eineinhalb Jahre nach dem eigentlichen Angriff.

Neben einem Schaden in Millionenhöhe und geleakten vertraulichen Daten sorgte die eingeschleuste Ransomware der Cyberkriminellen bei der Bevölkerung der Region für massive Einschränkungen. Weil vom Abrechnungssystem für öffentliche Schwimmbäder bis zum Passwesen zahlreiche Stränge in den kommunalen IT-Verwaltungen zusammenlaufen, sind auch die Auswirkungen eines Cyberangriffs gravierend.

RANSOMWARE LEGT KOMMUNALE VERWALTUNG LAHM

Über mehrere Wochen konnten hunderte Verwaltungsmitarbeiter nur mit Fax und Telefon arbeiten, die Auszahlung von Gehältern, Bafög und Sozialleistungen war digital nicht durchführbar und der regionale Autohandel konnte zur Auslieferung bereitstehende Kraftfahrzeuge an Kunden wochenlang nicht zulassen.

Und auch der jüngste Hackerangriff in Nordrhein-Westfalen, von dem 72 kommunale Verwaltungen betroffen sind, macht erneut deutlich, wie hoch der Handlungsbedarf ist, um unsere gesellschaftlichen Strukturen gegen Cyberattacken zu schützen.

NEUE CYBERSICHERHEITS-RICHTLINIE NIS2 WIRD PFLICHT

Damit solche Alptraum-Szenarien verhindert werden können, sollen Kommunen ab Oktober 2024 per Gesetz verpflichtet werden, geeignete Maßnahmen für Überwachung und Cyberabwehr einzuführen. Aktuell befindet sich das neue NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz im Entwurfsstadium.

Der dringende Handlungsbedarf ist allerdings schon heute Realität. Denn durch die Anbindung an Systeme des Bundes, wie zum Beispiel im Ausweis- und Passwesen, nutzen Gemeinden und Kommunen kritische Infrastrukturen und haben einen hohen Schutzbedarf. Doch beim Betrieb eigener Security Operations Center (SOC) stoßen Kommunen hinsichtlich der Kosten, des Personals und der nötigen Expertise an Grenzen. Hier setzt die strategische Kooperation von agilimo Consulting und villadata an und bietet eine praxisfähige Lösung.

EINFACHER ZUGANG ZU SOC AAS FÜR KOMMUNEN UND GEMEINDEN

Während agilimo der Spezialist für hochsicheres und ultramobiles Arbeiten ist und ein eigenes deutsches Security Operations Center betreibt, konzentriert sich villadata als Systemhaus auf die besonderen Bedürfnisse und Bedingungen bei der Betreuung der IT von kommunalen Verwaltungen.

villadata übernimmt über einen Satelliten des SOC das Monitoring und die Erfassung der sicherheitsrelevanten Systeme und Daten für die Gemeinde. Über eine gesicherte Anbindung an das Security Operations Center von agilimo Consulting führt das SOC im Hintergrund alle Überwachungen und Auswertungen durch und stößt bei erkennbaren Risiken oder Gefahren präventive oder akute Schutzmaßnahmen an.

Auf diese Weise kann eine kommunale Verwaltung die vollständigen Schutzmechanismen eines Security Operations Center nutzen und handlungsfähig bleiben, ohne die Herausforderungen eigener SOC-Infrastrukturen vor Ort selbst stemmen zu müssen. Zudem sind durch den skalierbaren Überwachungsansatz auch organisatorische Veränderungen einfach abbildbar. Dadurch bleibt die Eintrittsschwelle für Kommunen niedrig, wirtschaftlich und praxistauglich.

Die optimale Verzahnung der Expertisen und Spezialgebiete ermöglicht Gemeinden und Kommunen so den Zugang zu hochspezialisierter, moderner Cybersecurity und IT-Überwachung, die in der Regel erst ab größeren mittelständischen Strukturen tragfähig wird.

KONTAKT FÜR KOMMUNEN

villadata Systemhaus GmbH

Herr Silvio Kunze

Am Flugplatz 12a

15344 Strausberg

www.villadata.de

KONTAKT SOC-BETREIBER

agilimo Consulting GmbH

Herr Thomas Edelmann

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

www.agilimo.de

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für ultramobiles und hochsicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer Mitarbeiter*innen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

+49 6022-65193-0



https://www.agilimo.de

