Best Lawyers 2023 – MTR Legal Rechtsanwälte und Rechtsanwalt Klaas ausgezeichnet

Der US-Verlag Best Lawyers kürt in jedem Jahr die besten Anwälte. In Deutschland zählt die Kanzlei MTR Legal Rechtsanwälte ebenso wie Rechtsanwalt Marc Klaas zu den Best Lawyers 2023.

Der renommierte US-Fachverlag Best Lawyers ermittelt in jedem Jahr die besten Kanzleien und Rechtsanwälte in den unterschiedlichen Rechtsgebieten. Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte zählt in Deutschland zu den Best Lawyers 2023. Nicht nur die Kanzlei, sondern auch Rechtsanwalt Marc Klaas wurde als Best Lawyer 2023 ausgezeichnet. Rechtsanwalt Klaas berät die Mandantschaft u.a. im Handels- und Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für M&A-Transaktionen.

Die Aufnahme in das Ranking ist auch deshalb eine besondere Auszeichnung, da in die Bewertung die Umfrageergebnisse anderer Kanzleien einfließen.

Schon lange vor Internet und Social Media begann der Verlag Best Lawyers 1981 damit, die besten Anwälte und Kanzleien in den unterschiedlichen Ländern und Rechtsgebieten zu ermitteln. So hat sich diese Auszeichnung über die Jahrzehnte etabliert und gilt als zuverlässige Quelle für Empfehlungen. So werden Jahr für Jahr Kanzleien und Rechtsanwälte mit hervorragenden Leistungen in ihren Rechtsgebieten herausgestellt.

Besonders wertvoll wird die Aufnahme in die Best Lawyers dadurch, dass die Bewertung maßgeblich auf einem Peer-to-Peer-Verfahren basiert. Das heißt, Rechtsanwälte anderer Kanzleien haben die Arbeit ihrer Kollegen bewertet und gewürdigt. Dahinter steht der Gedanke, dass Rechtsanwälte nun einmal am besten bewerten können, welcher Kollege in seinem Rechtsgebiet besonders qualifiziert ist. Vereinfacht gesagt wird so zum Ausdruck gebracht, welchen Rechtsanwalt andere Anwälte empfehlen würden. Dabei kann jeder Anwalt andere Rechtsanwälte nominieren, nur nicht sich selbst. Kanzleien und Anwälte mit besonders guten Bewertungen werden anschließend noch einmal einer gründlichen Prüfung unterzogen.

2023 steht auch MTR Legal Rechtsanwälte wieder auf der Liste der besten Kanzleien in Deutschland. Dieses Rating wird bei MTR Legal als Auszeichnung für das gesamte Team verstanden. Gleichzeitig ist es auch Ansporn, sich weiter zu verbessern, um der nationalen und internationalen Mandantschaft eine kompetente und umfassende Beratung und vertrauensvolle Zusammenarbeit aus einer Hand liefern zu können.

https://www.mtrlegal.com/

MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Legal Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.

