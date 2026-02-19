Bestattungsvorsorge Wer übernimmt die Kosten für meine Bestattung?

Wir von Welt Bestattung laden Sie herzlich zu unserem kostenlosen Vorsorge-Seminar ein

Vorsorge für die Zukunft: Ein unverzichtbares Thema

In unserer schnelllebigen Welt neigen wir oft dazu, wichtige Themen wie die eigene Vorsorge zu ignorieren oder aufzuschieben. Doch was passiert, wenn wir nicht mehr für uns selbst sorgen können? Wer übernimmt die Kosten für unsere Bestattung? Und was geschieht mit unseren Finanzen, wenn wir in ein Pflegeheim müssen? Diese Fragen sind nicht nur theoretischer Natur – sie betreffen jeden von uns.

Wir von Welt Bestattung laden Sie herzlich zu unserem kostenlosen Vorsorge-Seminar ein, das am 27. Februar 2026 um 16:00 Uhr im Burkardushaus Würzburg hinter dem Dom stattfindet. In diesem Seminar erfahren Sie alles Wichtige über die Bestattungsvorsorge, die Witwenrente und die Kosten der Pflegeversicherung. Unsere erfahrenen Vorsorgeberater stehen Ihnen zur Seite und liefern Ihnen rechtssichere Formulare sowie wertvolle Informationen, die Ihnen helfen, Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.

Die Teilnahme an diesem Seminar ist nicht nur informativ, sondern auch eine Möglichkeit, Ihre Fragen in einem respektvollen und diskreten Rahmen zu klären. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Sie und Ihre Angehörigen gut vorbereitet sind. Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihren Platz!

Die Bedeutung der Vorsorge: Warum es sinnvoll ist, jetzt zu handeln

In einer Zeit, in der wir ständig beschäftigt sind, kann es leicht passieren, dass wir uns nicht mit der eigenen Vorsorge auseinandersetzen. Doch die Realität ist klar: Jeder von uns kann irgendwann in eine Situation geraten, in der er nicht mehr für sich selbst sorgen kann. Daher ist es unerlässlich, sich frühzeitig mit den Themen Bestattungsvorsorge, Pflegeversicherung und finanzieller Absicherung auseinanderzusetzen.

Was passiert, wenn ich nicht mehr für mich selbst sorgen kann?

Wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, ist es wichtig, dass Sie Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass Ihre Wünsche respektiert werden. Die Bestattungsvorsorge ist ein zentraler Bestandteil dieser Planung. Sie ermöglicht es Ihnen, bereits zu Lebzeiten Entscheidungen zu treffen und Ihre Angehörigen zu entlasten.

Wer übernimmt die Kosten für meine Bestattung?

Die Kosten für eine Bestattung können erheblich sein. Ohne eine entsprechende Vorsorge müssen Angehörige diese finanziellen Belastungen tragen. Eine frühzeitige Regelung kann helfen, finanzielle Sorgen zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihre Wünsche umgesetzt werden.

Pflegeversicherung – Wer zahlt, wenn ich ins Pflegeheim muss?

Die Pflegeversicherung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Kosten für einen Aufenthalt im Pflegeheim zu decken. Doch nicht alle Kosten werden vollständig übernommen. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, welche finanziellen Mittel auf Sie zukommen können und wie Sie sich darauf vorbereiten können.

Einladung zum kostenlosen Vorsorge-Seminar

Um Ihnen bei diesen wichtigen Themen zu helfen, laden wir Sie zu unserem kostenlosen Vorsorge-Seminar ein. Am 27. Februar 2026 um 16:00 Uhr im Burkardushaus Würzburg hinter dem Dom werden unsere erfahrenen Berater Ihnen wertvolle Informationen und rechtssichere Formulare zur Verfügung stellen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fragen zu klären und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Mehr infos unter Welt-Bestattung

Die Plätze sind begrenzt, also melden Sie sich bitte frühzeitig an. Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem Seminar willkommen zu heißen!

Liebe Würzburgerinnen und Würzburger ich werbe für Ihr Vertrauen im Rahmen der Kommunalwahl 2026.

Ich bin Geli Stegerwald, VON Greußenheim und seit über 20 Jahren mit Herzblut in unserer wunderschönen Stadt Würzburg zu Hause. Meine Wurzeln in Greußenheim sind mir wichtig – eine glückliche Kindheit und Jugend, sowie enge Freundschaften, die ich bis heute pflege, nicht nur durch meine Arbeit als Bestatterin, prägen mich. Doch Würzburg ist mein Lebensmittelpunkt geworden, wo ich in allen Stadtteilen unterwegs und bestens vernetzt bin, weit über den wirtschaftlichen ;-) Bereich hinaus. Viele kennen mich sicher auch über die Stiftung Natur & Mensch die ich ins Leben gerufen habe oder durch meine Arbeit als Bestatterin bei Welt-Bestattung.

Geli Stegerwald

Dettelbachergasse 5

97070 Würzburg

01602047954



https://www.Geli-stadtrat.de

