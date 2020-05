Beste Hautpflege bei Konsens

Erfahren Sie mehr über richtige Hautpflege!

Die Haut ist das größte Organ Ihres Körpers. Allerdings behandeln nicht viele Menschen sie als solche und pflegen ihre Haut nicht wirklich gut. Dafür sind wir hier in Konsens da. Wir können Ihnen helfen, zu verstehen und zu bestimmen, welchen Hauttyp Sie haben, wie Sie ihn pflegen sollten, und am Ende empfehlen wir Ihnen ein Serum aus unserer Produktreihe, das Ihnen hilft, eine vollkommen gesunde Haut zu erreichen, je nachdem, was Sie für Ihren speziellen Fall benötigen.

Es gibt fünf allgemeine Hauttypen, und im Grunde hat jeder einen dieser fünf Hauttypen. Der erste ist normale Haut, und wenn Sie sie haben, gehören Sie zu den Glücklichen. Der wissenschaftliche Begriff dafür ist eudermic, was im Grunde genommen ausgewogene Haut bedeutet. Die T-Zone (Stirn, Nase und Kinn) kann etwas fettiger sein, aber insgesamt ist die Feuchtigkeits- und Talgproduktion gut ausgeglichen und sorgt für feine Poren, gute Durchblutung, keine Flecken und keine Akne. Die Pflege normaler Haut ist kein Problem, da sie nicht empfindlich ist. Alles, was Sie tun müssen, ist sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und sauber zu halten.

Der zweite Typ ist die so genannte Mischhaut. Dieser spezielle Typ ist schwierig zu behandeln, denn die T-Zone ist oft sehr fettig mit erweiterten Poren und Unreinheiten wie Mitessern oder Pickeln, während die Wangen normal oder sogar trocken sein können. Um dies auszugleichen, können Sie also eine Mischung aus Ziegenmilch und Honig oder ein Multivitamin Serum verwenden, das wir zur Verfügung stellen können, mit etwas Aloe Vera-Creme als Nachbehandlung.

Trockene Haut ist ein weiterer Typ, der recht häufig auftritt. Wenn Sie sie haben, verspüren Sie oft Spannungen und Juckreiz, während schuppige Flecken auftreten können, die Ihre Haut schuppen. Ihre Poren sind sehr klein und wahrscheinlich mit abgestorbenen Hautzellen verstopft, so dass Sie vorzeitig Falten und Reizungen bekommen können. Es gibt zahlreiche Faktoren, die eine trockene Haut verursachen können, aber der Irrglaube ist, dass dies immer auf mangelnde Hydratation zurückzuführen ist. Sie sollten kürzer duschen und nur milde Seifen und Produkte verwenden und versuchen, direkt nach dem Bad eine Feuchtigkeitscreme oder ein Anti Aging Serum aufzutragen.

Fettige Haut ist einer der häufigsten Hauttypen, besonders in der Pubertät. Hier produziert die Haut zu viel Talg und die Poren sind vergrößert, was zu Unreinheiten, Rötungen und Akne führt. Waschen Sie Ihr Gesicht nicht zu oft, auch wenn Sie viel schwitzen, und drücken Sie Ihre Pickel nicht zu sehr zusammen, da dies die Sache nur verschlimmern kann. Antibakterielle Seife und Öl Kontroll Serum von Konsens können Ihre Probleme wirksam lösen.

Der letzte Typ ist empfindliche Haut und kann die Eigenschaften aller anderen Hauttypen haben. Die Haut ist stark gereizt und gerötet, deshalb sollten Sie mit den Produkten, die Sie dafür verwenden, sehr vorsichtig sein. Es werden nur sehr milde Behandlungen empfohlen, wie z. B. Aloe Vera-Creme und natürliche Hautpflege.

Konsens ist ein Schweizer Unternehmen, das eine unglaubliche Palette von Hautpflegeprodukten und natürlichen Seren anbietet, die jedem helfen können, unabhängig von seinem Hauttyp. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe bei der Auswahl des richtigen Hautpflege Serums oder der richtigen Routine benötigen, kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich helfen!

Ein Schweizer Gesundheits- und Schönheitsunternehmen, das sich auf Hautpflege konzentriert.

