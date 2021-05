Beste Schule – Die neue Messe für Privatschulen & Internate

Wer eine Privatschule oder ein Internat besuchen möchte, steht vor der Qual der Wahl: Die Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten für die individuell am besten geeignete Schule ist immens. Nicht nur wenn man über den Tellerrand hinausschauen möchte und sich für Länder außerhalb des deutschsprachigen Raumes interessiert, geht die Übersichtlichkeit schnell verloren. Die “Beste Schule” ist eine neue Messereihe, die genau hier weiterhelfen soll.

Internate und Privatschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Boarding Schools aus der ganzen Welt nutzen die Gelegenheit, sich vorzustellen und die Besucher*innen individuell zu beraten. Darüber hinaus präsentieren deutsche Agenturen und internationale Bildungsexperten, die als Vermittler für Schulen auf der ganzen Welt tätig sind, ihre Services und Programme auf der Beste Schule-Messe.

Der Eintritt ist frei und die Messe für jede*n ganz einfach von zuhause aus zu erreichen, da die Infoveranstaltung als Online-Messe stattfindet. Lediglich eine kurze Registrierung per E-Mail ist notwendig und schon kann man die Plattform betreten. Dort kann man dann ganz nach Wunsch erstmal nur den Vorträgen zuhören oder direkt in die Beratung einsteigen – je nach Vorliebe per Chat oder Video-Call.

Diesen Samstag, am 29.05.2021, findet die Messe in der Zeit von 11 bis 13 Uhr erstmalig statt. In den folgenden Wochen wird die Messe erneut angeboten, um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich individuell bei der Suche nach der besten Schule beraten zu lassen.

Alle Messe-Termine und detaillierte Infos: www.privatschulen-weltweit.de

Über den Veranstalter

Die International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, betreibt diverse B2C- und B2B-Plattformen im Internet mit Schwerpunkt auf Bildung und Reise, organisiert Online-Messen, Firmen-Events sowie Tagungen und vernetzt die internationale Bildungsbranche durch vielfältige Services & Dienstleistungen. Der Gründer Thomas Terbeck ist außerdem Geschäftsführer vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, der als Veranstalter der JugendBildungsmesse als Schnittstelle zwischen reisebegeisterten Jugendlichen und Austauschorganisationen fungiert. Fernweh und Vernetzung sind hierbei auf allen Ebenen Programm.

