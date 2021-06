Washington, 30.06.2021 – Erneut wurde die TTPCG ® als Top Marke im Bereich Franchise ausgezeichnet. Ohnehin bietet die Taylor Group eines der besten Franchise Systeme.

Franchise Advocacy, Education and Opportunity zeichnete TTPCG ® aus

In einem Prüfverfahren im ersten Halbjahr 2021 wurde die US amerikanische Marke TTPCG ® als Top Marke im Franchise Bereich der Dienstleister in Washington ausgezeichnet. Das Prüferteam von Franchise Advocacy, Education and Opportunity prüfte zuerst sämtliche zu einer erfolgreichen Partnerschaft im Franchise wichtigen Parameter. Hier konnte TTPCG ® bereits punkten, da die Marke im Bereich der Partnervermittlungen einen ausgezeichneten Ruf und hohen Bekanntheitsgrad hat.

Die Prüfer befragten auch Franchisenehmer der Marke TTPCG ®

Umfangreiche Gespräche wurden mit Franchisepartnern der Marke TTPCG ® in den Bundesstaaten Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, Maine, Nebraska, New Hampshire, Oregon, Utah und Wisconsin geführt. Die befragten 500 Franchisenehmer der TTPCG ® gaben ihrem Franchisegeber Top Noten. In den USA werden Noten nicht in Form von Ziffern, sondern Buchstaben vergeben. Jeder Buchstabe entspricht einer bestimmten Prozentzahl und wurde von den Prüfern im Transcript notiert. 480 der befragten Franchisenehmer gaben ihrem Franchisegeber TTPCG ® den Letter Grade A. Percentage damit 90 bis 100 Prozent Zufriedenheit. 20 der befragten Franchisenehmer gaben ihrem Franchisegeber TTPCG ® den Letter Grade B. Percentage damit 80 bis 89 Prozent Zufriedenheit.

TTPCG ® gilt als weltweiter Innovator im Bereich Dating Services

Innovationen werden immer wichtiger für den Erfolg eines Unternehmens. Die Entwicklung von Ideen hin zu neuartigen Produkten, digitalen Prozessen und perfekter Servicelandschaft ist ein erfolgskritischer Prozess in Unternehmen. Sie durchläuft kreative Phasen, sollte aber dennoch in ein straffes Prozessmanagement eingebunden sein. TTPCG ® setzte seit Unternehmensgründung im Jahr 1981 Meilensteine und ging Wege, die zuvor kein anderes Unternehmen gegangen ist.

Einmalige Leistungen zum Erfolg seiner Franchisenehmer bietet TTPCG ®

Das Prüferteam von Franchise Advocacy, Education and Opportunity in Washington würdigte auch, dass TTPCG ® eine wertvolle digitale Infrastruktur geschaffen hat, die nicht nur den Nutzern der Dienste von TTPCG ® zu Gute kommt, sondern auch den Franchisenehmern. Eine gute Bewertung gaben die Prüfer der TTPCG ® wegen des sehr bedienerfreundlichen online competence center und des 24/7/365 Support durch das hauseigene Supportteam. Die Prüfer stellten im Prüfungsergebnis fest, dass TTPCG ® eine faire Chance auf berufliche Unabhängigkeit bietet, für eine sehr kleine einmalige Franchisegebühr. Damit sind Menschen, die im Leben etwas erreichen wollen, bei TTPCG ® goldrichtig. Denn Dienstleister freuen sich seit Jahren über stetig steigende Umsatzzahlen. Die Branche Dating Services hat innerhalb der vergangenen 10 Jahre ihren Umsatz verzehnfacht.

Im deutschen Sprachraum können sich an einer Franchisepartnerschaft Interessierte unter dem Link

https://www.ttpcg.us/franchise-information/

informieren.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Remi Davis, 2202 TX-35 N, Port Lavaca, TX 77979 gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in der englischen Version im © 2021 – US-Magazine Franchise Advocacy, Education and Opportunity, Washington. Deutsche Übersetzung im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Cassy Young.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

