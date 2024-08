Bester Shop für Schuhe: ntv Nachrichten Auszeichnung für schuhplus

Kay Zimmer und Georg Mahn vom Versandhaus für Schuhe in Übergrößen räumen Award ab

(Berlin/Dörverden) (31.08.2024) – Der Nischenhändler schuhplus hat erneut seine Position als führender Anbieter von Schuhen in Übergrößen bestätigt und wurde mit dem prestigeträchtigen Preis „Deutschlands Beste Online-Shops 2024“ in der Kategorie „Schuhe“ ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung wurde von dem Nachrichtensender ntv in Zusammenarbeit mit dem Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen und unterstreicht die herausragende Qualität, den exzellenten Service und die Kundenzufriedenheit, die der SchuhXL-Spezialist schuhplus in den Mittelpunkt seines Geschäftsmodells stellt.

Ein Zeichen für Exzellenz im Online-Handel

Der Preis „Deutschlands Beste Online-Shops“ ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschen Online-Handel. Jedes Jahr evaluieren ntv und das Institut für Service-Qualität Online-Shops in verschiedenen Kategorien, um die besten Anbieter zu ermitteln. Die Bewertung erfolgt auf Basis einer umfassenden Verbraucherumfrage, bei der die Kundenzufriedenheit in Bezug auf Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Auswahl, Versand und Lieferung sowie Kundenservice bewertet wird.

Dass schuhplus in der Kategorie „Schuhe“ zu den Top-Drei-Fachhändlern der Bundesrepublik Deutschland gehört, zeigt, dass das Unternehmen nicht nur hinsichtlich seiner Produktauswahl, sondern auch in puncto Kundenorientierung und Servicequalität herausragt. Der Geschäftsführer von schuhplus, Kay Zimmer, äußerte sich stolz über die Auszeichnung: „Diese Anerkennung ist für uns ein Beweis dafür, dass wir auch nach über 20 Jahren schuhplus immer noch auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel war es stets, den besonderen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden mit großen Damenschuhen sowie großen Herrenschuhen gerecht zu werden und ihnen eine außergewöhnliche Shopping-Erfahrung zu bieten. Die Auszeichnung motiviert uns, unsere hohen Standards weiter zu halten und kontinuierlich zu verbessern.“

Das Erfolgsrezept von schuhplus

Der Erfolg des Familienbetriebes aus Niedersachsen basiert auf einem klaren Verständnis der Bedürfnisse seiner Zielgruppe. Als spezialisierter Anbieter für Damenschuhe in Übergrößen sowie Herrenschuhe in Übergrößen hat sich das Unternehmen auf ein Marktsegment konzentriert, das lange vernachlässigt wurde. Dieser Fokus ermöglicht es dem SchuhXL-Spezialisten, ein besonders umfangreiches und vielfältiges Sortiment an XL-Schuhen anzubieten, das sowohl modisch als auch funktional ist.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von den Gründern Kay Zimmer (49) und Georg Mahn (48) ist auch die konsequente Kundenorientierung. Das Unternehmen setzt auf ein Einkaufserlebnis, das auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten ist. Die Website zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus, die es den Kunden ermöglicht, schnell und einfach das passende Produkt zu finden. Ergänzt wird dieses Angebot durch detaillierte Produktbeschreibungen, eine hohe Transparenz bei den Preisen und einen kundenfreundlichen Bestellprozess.

Neben der reinen Produktauswahl legt schuhplus großen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. Das Unternehmen bietet eine persönliche Beratung durch ein geschultes Service-Team, das sich durch Fachwissen und Freundlichkeit auszeichnet. Kundenanfragen werden schnell und kompetent bearbeitet, und auch im Falle von Rücksendungen oder Umtauschaktionen sorgt schuhplus für eine reibungslose Abwicklung.

Innovationen für die Zukunft

Die Auszeichnung als „Deutschlands Beste Online-Shops 2024“ ist nicht nur eine Bestätigung für die bisherige Arbeit von schuhplus, sondern auch ein Ansporn, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Kay Zimmer betont: „Stillstand ist für uns keine Option. Wir arbeiten ständig daran, unser Angebot weiter auszubauen und neue Technologien zu integrieren, um das Einkaufserlebnis für unsere Kunden noch angenehmer zu gestalten. Dazu gehören unter anderem der Ausbau unserer mobilen Shopping-Optionen und die Einführung neuer, innovativer Features auf unserer Website.“

Darüber hinaus plant schuhplus, sein Sortiment weiter auszubauen und noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden nicht nur große Schuhe bieten, die ihnen passen, sondern auch solche, die ihnen gefallen und die ihre Persönlichkeit unterstreichen“, erklärt Zimmer. „Unser Ziel ist es, Modebewusstsein und Komfort zu vereinen – gerade und vor allem auch in großen Schuhgrößen.“

Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt

Die Auszeichnung durch ntv und das DISQ zeigt, dass schuhplus den Kern des eigenen Betriebswesens perfekt ausspielt. Besonders bemerkenswert ist die hohe Zufriedenheit der Kunden, die dem Online-Shop in der Umfrage Bestnoten verliehen haben. Diese positive Resonanz ist nicht nur das Ergebnis der hochwertigen Produkte, sondern auch der starken Kundenbindung, die das Unternehmen pflegt. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Service und Kundenzufriedenheit wird schuhplus auch in Zukunft Maßstäbe im Online-Schuhhandel setzen und seine Position als Marktführer im Segment der Übergrößen weiter festigen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Bildquelle: Foto: Thomas Ecke / DISQ / ntv