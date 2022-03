Hongkong, 22.03.2022 – In Hongkong wurde der Dating-Services der US-amerikanischen TTPCG® Anfang März 2022 von CCB – Corporate Control Body als bester und preiswertester Dienstleister ausgezeichnet. TTPCG® wurde 1981 in den USA gegründet und bietet heute vermutlich den erfolgreichsten Dating-Services der Welt. Übrigens Hongkong mit 7,6 Millionen Einwohnern ist unglaublich faszinierend, modern und weltoffen, aber auch traditionell chinesisch. Wie praktisch überall auf der Welt gibt es auch in Hongkong viele Menschen, denen der Partner*in fehlt.

Ein Füllhorn an hochwertigen Leistungen für wenig Geld

Das TTPCG® exclusive success program level two bietet aussergewöhnliche Features, wie eine streng wissenschaftliche Basis, Biometrie sowie einer Videobotschaft der jeweiligen Nutzer. Dieses Paket kostet bei TTPCG® in Hongkong lediglich 19,450.– Hongkong-Dollar. Dazu bietet nur TTPCG® die Geld-zurück-Garantie, falls die von TTPCG® zugesicherten Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden.

TTPCG® ist ohne Wettbewerb – keiner bietet das Gleiche

Besondere Anerkennung erfuhr TTPCG®, da es in Hongkong keinen weiteren Dating-Services gibt, welcher die hochtechnisierten Leistungen des US-amerikanischen Konzerns bieten kann. Unsere Welt verändert sich. Der Halt in einer glücklichen Partnerschaft und in der Familie war schon immer wichtig und gewinnt praktisch überall ständig mehr an Bedeutung. Und genau dies bietet TTPCG® mit unglaublicher Präzision.

Immer mit persönlicher individueller gratis Fernberatung

TTPCG ® bietet interessierten Singles in Hongkong eine gratis Beratung, damit die optimalste und schnellste Möglichkeit individuell zum Partnerglück im Dschungel der vielfältigen Angebote perfekt gefunden werden. In Hongkong ist für Interessenten an den Diensten von TTPCG®, im Gegensatz zu anderen Ländern, nur die online Fernberatung auf dem PC oder dem Smartphone des Interessenten möglich. Besuche zu Hause beim Interessenten gibt es in Hongkong nicht. Übrigens erhält in Hongkong im April jeder neue Nutzer der Dienste von TTPCG® ein neues iPhone als Präsent, wenn er die gebuchten Leistungen sofort mit Kreditkarte bezahlt. Übrigens vom 24.03. bis zum 31.03.2022 erhalten Singles, die in ihren Wohnsitz in der Schweiz, Österreich oder in Deutschland haben und schnell über TTPCG® den wirklich passende*n Partner*in kennenlernen möchten, einen Rabatt von 2 Prozent auf die ohnehin sehr günstigen Preise der Dienstleistung. Voraussetzung dafür ist, dass Sie bei der Beratung das Codewort „Xianggan“ nennen.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Chen Lu Chan, Johnson, 2 Soy St, Mong Kok, Hong Kong gelesen. Der Bericht erschien zuerst in kantonesischer Sprache. © 2022 Magazine family today.Übersetzung von Han Bailong.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

marketing@ttpcg.us

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

pressoffice@ttpcg.us

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.