Bestes Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte der PROFI Engineering Systems AG

Darmstadt, 25. Juni 2026.

Mit einem Umsatz von 215 Mio. EUR blickt die PROFI AG auf das erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Nicht zuletzt die in den vergangenen Jahren eingeleiteten strategischen Weichenstellungen haben zu diesem deutlichen Wachstum beigetragen.

Auch personell setzt das Unternehmen auf Kontinuität: Als neuer Aufsichtsratsvorsitzender wurde Clemens Gutting gewählt, der bereits vorher dem Aufsichtsrat der PROFI AG angehörte und dem kürzlich verstorbenen Gründer und langjährigen Vorsitzenden Dr. Udo Hamm nachfolgt.

Auch die beiden Vorstände Lutz Hohmann (Vorsitzender) und Piotr Staczek wurden im Rahmen der jüngsten Aufsichtsratssitzung erneut für die kommenden Jahre im Amt bestätigt.

Mit Blick nach vorne zeigt sich PROFI weiterhin optimistisch und sieht sich für die zukünftige Geschäftsentwicklung sehr gut aufgestellt.

Die PROFI AG ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden – aus allen Branchen und dem Public-Bereich – in Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, KI, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

Kontakt

PROFI Engineering Systems AG

Sebastian Winter

Otto-Röhm-Straße 18

64293 Darmstadt

+49 6151 8290-7662



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